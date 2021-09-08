ТУАД пожаловался на проектировщика в сочинскую прокуратуру

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области обратилось к прокурору города Сочи Вячеславу Овечкину с запросом о проведении проверки в отношении ООО «Офелия», сообщает пресс-служба ТУАД.

Компания является генподрядчиком по контрактам на разработку проектной и рабочей документации, а также выполнение изыскательских работ на ремонт двух дорог в Здвинском и Краснозерском районах.

— Оба контракта реализуются в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги», их общая стоимость — 2,2 млн руб, — уточнили в пресс-службе ТУАД.

В ноябре прошлого года ТУАД заключило два контракта на разработку проектной и рабочей документации, а также выполнение изыскательских работ на ремонт дороги «Здвинск-Барабинск» в Здвинском районе (участок км 20+735 – км 25+735) и «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Краснозерском районе (участок с 266 по 277 км). Дата окончания выполнения работ – июль 2021 года.

— Исполнителем сорваны сроки выполнения работ, документация в ТУАД не предоставлена. В адрес ООО «Офелия» направлены письма и претензии, которые остались без внимания, наложена пеня за просрочку исполнения контрактов, — сообщил глава ТУАД Константин Громенко.

В Сочи ТУАД запросило провести проверку в части соблюдения и исполнения условий контрактов и принять меры прокурорского воздействия в отношении ООО «Офелия».