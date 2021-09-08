Модный мужской костюм и другие тенденции на осень 2021

Классические костюмы

Вне времени модный мужской костюм, который обязательно должен быть в гардеробе. Он пригодится как на работе, так и в повседневной жизни на торжественных мероприятиях.

Классический мужской костюм имеет английский или итальянский крой. Разница между ними в пиджаке. Первый прямой, а второй более приталенный. Брюки, входящие в комплект, прямые со стрелками.

В комплекте к костюму может идти жилетка. Она делает образ более элегантным и праздничным. Поэтому носить ее нужно на значимые мероприятия.

Красный цвет

Этой осенью дизайнеры призывают быть яркими и выделяться. Поэтому в гардеробе обязательно должна быть одежда красного цвета. Пальто, брюки, рубашка – да что угодно!

Однако с красным цветом нужно быть предельно осторожным. Во-первых, в образе он должен быть главным цветовым акцентом, то есть другие вещи должны быть спокойных оттенков. Во-вторых, красный подчеркивает нездоровый цвет лица и синяки под глазами, поэтому если вид болезненный, лучше не надевать красный свитер или другую вещь, которая находится у лица. Иначе вид будет слишком уж болезненным.

Спортивный стиль

Комфорт превыше всего. Поэтому спортивный стиль набирает популярность. Дизайнеры представили стильные мужские ветровки, которые можно купить на сайте https://royrobson.com.ua/ru/odezhda/verhnyaya-odezhda/vetrovki/. Куртки имеют лаконичный и простой внешний вид, а также выполнены в базовых оттенках. Поэтому они хорошо сочетаются с другими вещами в спортивном или повседневном стиле.

Жилет

Настоящий must-have этой осени – это жилет. Он был забыт на многие годы, но в этом сезоне возродился, словно птица феникс.

Жилеты представлены в широком многообразии моделей. Особое внимание стоит обратить на кожаные модели. Они смотрятся очень стильно и даже эффектно. Подойдут на более тёплую осень.

На холодное время года стоит рассматривать дутые жилеты. Они тёплые и комфортные, отлично спасают от пронизывающего холодного ветра. Сочетать их можно с толстовками, свитерами, худи. Из обуви отлично подойдут кроссовки или ботинки.

Кожаные куртки

Кожаная куртка простого кроя и лаконичного дизайна — это must-have. Ее можно сочетать с водолазками, рубашками, футболками и другими вещами — любые комбинации будут смотреться очень стильно.

Рубашка-поло

Стилисты рекомендуют обратить внимание на рубашки-поло. Они более расслабленные, чем классические. Для них характерны острый воротник, планки, пуговицы.

Модная одежда от Roy Robson

Roy Robson — это известный немецкий бренд одежды, который стал законодателем европейской моды. В его каталоге представлена стильная одежда для мужчин, которая соответствует последним тенденциям. Что немаловажно, вещи не только красивые, но и качественные. Бренд особое внимание уделяет тканям, предпочитая натуральные материалы.