Губернатор решил не приукрашивать ситуацию с реализацией крупных проектов в области

— Не будем приукрашивать ситуацию. Какие-то санкции на ход реализации проектов повлияют. В частности, по отдельным импортным комплектующим и наименованиям оборудования мы уже видим увеличение сроков поставки. Поставщики также не понимают, как будут проходить платежи, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В то же время он подчеркнул, что по основным крупным проектам ситуация некритична. По ледовой арене подрядчик уже приобрел основной набор оборудования, и оно находится на площадке.

— Работы на объекте активно продолжаются. Никаких поблажек по срокам в связи с отменой Молодежного чемпионата мира в Новосибирске мы не просим, — заявил губернатор. — То же самое можно сказать в отношении «СКИФ». Основной объем научного и технологического оборудования для объекта производится российскими и новосибирскими предприятиями. Все условия для старта строительства на площадке имеются.

Строительство международного терминала аэропорта «Толмачево», по словам Травникова, на днях подтвердило руководство холдинга «Новопорт». В компании отметили, что успели закупить весь необходимый объем импортного оборудования. Сдача первой очереди проекта запланирована на осень 2022 года.

— Что касается четвертого моста, то ситуация с поставками здесь такая же. Основной набор материалов — нашего российского производства. Металлоконструкции с прошлого года находятся на площадке. Основания для сдерживания темпов строительства в этой части нет, — говорит Андрей Травников.

— Понятно, что на таких условиях кредиты в банках невыгодно привлекать ни концессионеру, ни бюджету. Сейчас мы ведем переговоры с федеральным правительством о предоставлении ресурсов на льготных условиях для завершения строительства объектов, — пояснил Травников. — Время на это есть, все крупные стройки обеспечиваются материалами, работы продолжаются. Думаю, что переговоры пройдут в течение 2 недель – месяца.

Сложности могут возникнуть с. Так, глава региона напомнил, что четвертый мост, поликлиники и т. д. строятся с привлечением банковского финансирования, и в связи с ростом ключевой ставки ЦБ до 20% их стоимость сильно выросла.

Напомним, в минувшем году депутаты регионального парламента утвердили предельный размер отчислений регионального бюджета на крупные инвестиционные проекты, которые подразумевают бюджетные выплаты — 2,5% от собственных доходов. Он прописан в законе об инвестиционном фонде. После повышения ключевой ставки ЦБ до 20% даже те проекты, которые уже реализуются в регионе, в эти параметры не вписываются. Между тем еще в начале февраля, то есть до повышения ставки ЦБ, губернатор говорил о том, что региону придется пересмотреть цены по четырем поликлиникам, которые возводятся в рамках ГЧП, в связи с ростом цен на стройматериалы.