«РОСТ» получит земли под создание школы-экосистемы

Комиссия по масштабным инвестиционным проектам одобрила реализацию масштабного инвестиционного проекта «Школа» (Создание Центра Развития Образовательных Систем и Технологий в г. Новосибирск – центра РОСТ), сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Проект предполагает создание школы-экосистемы с высоким уровнем образования в г. Новосибирск и ее последующую эксплуатацию. Планируется создание более 50 рабочих мест.

— Признать проект соответствующим критериям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-03 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», а также возможной реализацию проекта на земельном участке по адресу: г. Новосибирск, ул. Победы, з/у 55а, площадью 19 744 кв. м, — говорится в протоколе заседания комиссии.

Ранее, директор ООО «Рост», девелопер, владелец холдинга TSGroup Александр Бойко, рассказывал, что проект будет реализовываться в три этапа. В течение пяти лет (до 2025 года) мы планируем выйти на проектную мощность. В общей сложности намерены построить 15,7 тысячи кв. м. Совокупный объем инвестиций — 1,6 млрд рублей. С учетом дополнительного образования и спортивных секций в школе смогут в год обучаться до 6, 5 тысячи человек. Из них 528 — постоянно.

По его словам, инвестиции в строительство самой школы (первый этап проекта) площадью 7 тысяч кв. м оцениваются в 737 млн рублей с НДС. При этом одно место будет стоить 1,2 млн рублей, один кв. м — 89 тысяч рублей. Для бюджета стоимость учебного места обойдется в 300 тысяч рублей. Оплата для родителей составит 56 тысяч в месяц с питанием и рассчитана на пребывание ребенка в течение всего дня. Дата ввода — 2022 год.

Второй этап предусматривает строительство спортивного блока площадью почти 4 тысячи кв. м. Стоимость объекта — 419 млн рублей, в год его смогут посещать до 3 тысяч детей. Срок сдачи — 2023 год. Третий этап — блок дополнительного образования и пансионат площадью 4,7 тысячи кв. м. Объем инвестиций — почти 500 млн рублей. Посещаемость — до 3 тысяч человек в год. Срок ввода — 2025 год. По словам Александра Бойко, подготовка по блокам допобразования будет идти по 56 направлениям, а в пансионате смогут проживать старшеклассники с 7 по 11 класс (80 детей). Бизнес-планом предусмотрено, что 10% бюджета школы будут направляться на поддержку одаренных детей, у которых родители не в состоянии вносить ежемесячную плату.

Фото предоставлено АО «ТРАНСЕРВИС»