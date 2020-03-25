В округе разрабатываются меры по пресечению преступлений в сфере банкротства

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Среди тем, которые были рассмотрены, – совершенствование межведомственного взаимодействия территориальных подразделений уполномоченных государственных органов при выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений в сфере банкротства.

Как подчеркнул Сергей Меняйло, в последние годы вопрос выявления и пресечения преступлений в сфере банкротства стал актуальным как для России в целом, так и, в частности, для Сибирского федерального округа.

— Процедуры банкротства недобросовестными субъектами хозяйственной деятельности используются не для оздоровления, а для извлечения дополнительной прибыли. Большинство процедур имеют ликвидационную направленность, — сказал Сергей Меняйло. — Обстановка в этой сфере остаётся сложной, поэтому нужно совместно найти эффективные решения и преодолеть складывающуюся негативную ситуацию.

Вторым вопросом участники обсудили выработку мер по снижению рисков совершения незаконных финансовых операций иностранными гражданами в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Как было отмечено, важность рассмотрения этой темы продиктована необходимостью совершенствования миграционных режимов, в том числе проработкой мероприятий по выявлению рисков совершения незаконных финансовых операций.

— Вопросы миграции оказывают значительное влияние на социальные и экономические отношения в стране, а также на проблемы обеспечения общественной безопасности, поэтому находятся на постоянном контроле главы государства, — сказал полномочный представитель.

Президентом России утверждён перечень поручений по вопросам реализации концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Перед заинтересованными ведомствами поставлен ряд задач по реформированию миграционных режимов, в том числе по выработке мер, направленных на повышение эффективности контроля транзакций, совершаемых иностранными гражданами.

Фото Сибирского ОИЦ