«Ростелеком» и СибГУТИ будут готовить бакалавров по коммерческой деятельности в отрасли связи

В июле этого года компания «Ростелеком» и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) в Новосибирске заключили соглашение об открытии на базе учебного заведения профиля подготовки «Коммерческая деятельность в инфокоммуникациях». Прием документов от абитуриентов уже начался.

СибГУТИ — базовый образовательный комплекс Федерального агентства связи в регионе, научный центр по изучению проблем связи и развитию телекоммуникационных технологий. По мнению преподавателей вуза, новое направление позволит подготовить востребованных на ИТ-рынке менеджеров продуктов и экспертов по радиосвязи и телекоммуникациям.

— Новый профиль находится на стыке технических и гуманитарных наук. Поэтому в программу войдут не только инженерные курсы, но и предметы, связанные с экономикой, маркетингом, продвижением услуг и продаж. Мы считаем, что без этого не обойтись: современный рынок телекоммуникаций характеризуется взрывным ростом новых услуг. Соответственно, растет спрос на специалистов по продаже, сопровождению, разработке оригинальных предложений, — уточнил Владимир Деревяшкин, куратор направления, доцент СибГУТИ.

Студенты будут изучать все виды связи, проектирование, строительство и эксплуатацию оптических и беспроводных телекоммуникационных систем. Среди гуманитарных дисциплин в программу обучения включены такие курсы как «Маркетинг в социальных медиа», «Коммерческая реклама в сфере инфокоммуникаций», «Ценообразование в инфокоммуникациях. «Ростелеком» планирует сопровождать студентов и помогать разбираться в профессии, чтобы подготовить молодых специалистов в маркетинге, клиентском сервисе и бизнес-анализе.

— Эксперты макрорегиона «Сибирь» компании «Ростелеком» примут активное участие в обучении студентов: например, будут проводить практические занятия для погружения в особенности коммерческой деятельности в телекоммуникациях. Также мы планируем приглашать лучших студентов на стажировку и производственную практику в коммерческие подразделения нашей компании. Сотрудничество с вузом позволит подготовить резерв молодых специалистов для Сибири в такой важной отрасли, как телекоммуникации, — отметила Ирина Снытко, заместитель директора — директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Уровень подготовки на «Коммерческой деятельности в инфокоммуникациях» — бакалавр, учебный план рассчитан на четыре года. Абитуриенты могут поступить как на бюджетные, так и на внебюджетные места, действуют условия целевого приема и льготы при поступлении, предусмотренные правилами СибГУТИ.

Фото предоставлено пресс-службой компании