В Новосибирской области стартовала уборочная кампания

Первые три района Новосибирской области приступили к уборке урожая 2020 года. Зерновые скошены на площади 745 гектаров в Доволенском, Купинском и Барабинском районах. Уборочная кампания в регионе в этом году стартовала на 10 дней раньше, чем в прошлом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в региональном минсельхозе, первыми обмолот озимой пшеницы начали аграрии СПК «Колхоз Береговой» из Барабинского района. Уборка озимой ржи стартовала в КФХ Туркова Валерия Николаевича (Доволенский район). КФХ Петракова Владимира Анатольевича (Купинский район) приступило к уборке ярового овса.

В региональном правительстве напомнили, что в ходе посевной кампании 2020 года, которую аграрии Новосибирской области завершили 8 июня, яровой сев произведен на площади почти 1,9 млн га, из которых 1,4 млн га – зерновые и зернобобовые культуры. Озимые культуры под урожай этого года были размещены на площади более 50 тыс. га.

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