Региональным предприятиям предложат консолидированные заказы госкорпораций

— Сегодня перед нами стоит задача консолидации возможности заказчиков для формирования кооперационных цепочек, которые позволят развиваться российским компаниям и инновационным структурам, — заявил на совещании в полпредстве по Сибирскому федеральному округу гендиректор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков.

Представители центра находятся с визитом в Новосибирске и 30 января работали в компаниях и институтах Академгородка. Колпаков отметил, что крупные компании и госструктуры, к примеру, закупают насосные станции за рубежом — от 3 до 10 единиц в год. Суммарно получается около 100 единиц.

Замгендиректора, руководитель проектного офиса АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Иван Арсентьев добавил, что у организации есть доступ к инвестпрограммам госкорпораций и крупного бизнеса, поэтому есть возможности для их синхронизации и формирования крупного заказа.

В 2019 году «Инновационный инжиниринговый центр» планирует обкатать системную модель консолидации заказа, в том числе в регионах. Пилот этого взаимодействия отрабатывался в Красноярском крае. По оценкам Николая Колпакова, при формировании системы кооперационных цепочек, а также координации работы с федеральными институтами, нацеленными на поддержку компаний малого и среднего бизнеса, у региональных предпринимателей появится возможность дорасти до требований федеральных заказчиков.

Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков заявил, что в регионе, в рамках разработки модели научно-образовательного центра (НОЦ), уже предполагается создание отраслевых консорциумов по семи направлениям. Здесь область готова взаимодействовать с «Инновационным инжиниринговым центром». Кроме того, в рамках НОЦ планируется сформировать продюсерский центр, в чьи задачи будет входить поиск новых рынков сбыта для продукции консорциума.

Жуков также предложил создать в Новосибирской области филиал «Инновационного инжинирингового центра».

Полномочный представитель президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло, в свою очередь предупредил представителей центра, что пока их предложение особого энтузиазма у регионов округа не вызвало.

— Вы должны стать интересны региону, бизнесу, Академгородку. Если вы сможете гарантировать, что подрядчиков не бросят, после того как они выполнят заказ на научную разработку. Если вы сможете привлечь заказы госкорпораций, вовлечь в проект перспективные разработки наших институтов, то тогда это будет интересно, — считает Меняйло.

АНО «Инновационный инжиниринговый центр» — интегратор на российском рынке технологий. Учрежден в 2018 году компанией «Иннопрактика» — негосударственным институтом развития. В попечительский совет входят руководители госкорпораций, МГКУ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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