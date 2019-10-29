«Ростелеком» наградил лучших: названы победители конкурса журналистов «Сибирь.ПРО»

Главной идеей в этом году стала тема «НацПРОект». Подать заявку можно было по 20 номинациям, каждую из которых посвятили национальному проекту или развитию отдельных отраслей экономики.

Церемония награждения прошла 28 октября в рамках II Сибирского медиафорума, участники которого обсудили изменения в отрасли, обновленные бизнес-модели СМИ и способы взаимодействия власти и журналистов. Лауреатов конкурса приветствовал полпред президента в СФО Сергей Меняйло, а также руководители предприятий-партнеров и члены жюри.

Победителей в двух номинациях наградил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком». Первой в категории «Молодая Сибирь» стала Наталья Федотова, автор печатного издания «Копейка» из Иркутской области. А лучшим корреспондентом эксперты назвали Николая Потешкина из ГТРК «Алтай», который рассказал о буднях поисково-спасательных отрядов.

— Героя для сюжета мне подсказала жизнь. Удивительно, что в наше мирное время могут без вести пропадать люди. И хотелось рассказать о тех, кто не по обязанности, а по зову совести и сердца выходит на поиски пропавших — про волонтеров, которых благодаря профессионализму коллегами считают и полиция, и МЧС, — отметил Николай Потешкин.

В номинации «Цифровая Сибирь», посвященной развитию телекоммуникаций, победителем среди авторов печатных/сетевых изданий жюри признало Анатолия Тетенкова из газеты «Томские новости» за серию работ о переходе телевещания на цифровой формат. Корреспондент телекомпании «7 канал Красноярск» Елена Синькевич (Саткеева) завоевала победу среди журналистов электронных СМИ с сюжетами о развитии цифровой экономики в крае.

— Компания «Ростелеком» традиционно выступает генеральным партнером конкурса. В этом году работы журналистов нас приятно удивили не только своим профессионализмом, но и глубоким погружением в непростую тему. Понять, что такое цифровизация экономики, непросто, а понятно рассказать об этом еще сложнее. Но многим это сделать удалось, — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Победители конкурса журналистского мастерства отправятся в пресс-тур в Красноярский край, где в том числе побывают на одной из автозаправок сети «Красноярскнефтепродукт», оборудованной умными сервисами от «Ростелекома», а также примут участие в кулинарном мастер-классе модного шеф-повара Евгения Баранникова.

Фото предоставлено пресс-службой компании