В 2019 году на конкурс «Сибирь.ПРО» поступило 789 заявок

28 октября в г. Новосибирске состоялась торжественная церемония награждения победителей XIV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Заслуженные награды получили тридцать восемь корреспондентов электронных, печатных и сетевых средств массовой информации регионов Сибири, чьи работы по итогам голосования жюри признаны лучшими в двадцати номинациях, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

— «Сибирь.ПРО» ежегодно собирает авторов из разных уголков Сибири – исключительных мастеров своего дела, которые способны воплотить самые смелые творческие замыслы, привлечь интерес к актуальным проблемам регионов, — сказал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. — Конкурс ценен тем, что его участники не просто доказывают лидерство в профессии и получают стимул к дальнейшему совершенствованию своего мастерства, в своих работах журналисты поднимают общественно важные темы, которые требуют особого внимания и тщательного изучения.

Сергей Меняйло вручил награды в главной номинации года «Энергия ПРОрыва», которая посвящена использованию открывающихся при реализации нацпроектов возможностей для увеличения выпуска отечественной промышленной продукции.

— Развитие Сибири мы связываем с исполнением задач, поставленных главой государства в майском указе и развёрнутых в национальных проектах. Они направлены на улучшение благосостояния граждан, создание комфортных условий для их жизнедеятельности, —отметил полномочный представитель. — Важно, что не только органы власти и бизнес-сообщество, но и все жители нашей страны вовлечены в процесс этих масштабных преобразований.

Он подчеркнул, что события, происходящие в экономике и социальной сфере, сегодня находят отражение на страницах газет и журналов, обсуждаются в теле- и радиоэфире.

— Современные средства массовой информации представляют широкий спектр мнений и взглядов, создают пространство для живого диалога, который в результате помогает принимать верные управленческие решения, – сказал полпред. — Важно, чтобы каждое сибирское СМИ нашло своё место в информационном потоке, придерживалось традиционных стандартов качества профессии, чувствовало ответственность перед своими читателями и зрителями.

Отмечается, что награды лидерам «Сибирь.ПРО»-2019 также вручили руководители компаний-партнёров проекта и ведущих средств массовой информации регионов округа. Традиционно в церемонии приняли участие члены жюри и организационного комитета конкурса, медиаэксперты и лидеры общественного мнения сибирских территорий.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» проводится с 2006 года при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. За всё время реализации проекта в нём приняли участие более 600 средств массовой информации, около 4 тысяч авторов печатных изданий, журналистов электронных СМИ и информационных агентств. Победителями были признаны более 300 журналистов и авторских групп из всех регионов СФО. В составе жюри работали 193 человека, на суд экспертов представлено более 10 тысяч журналистских работ в 63 номинациях. В 2019 году на конкурс поступило 789 заявок, что свидетельствует о вновь установленном рекорде за четырнадцать лет существования проекта.

Финал конкурса проходит в рамках «Сибирской медиа-недели» – с 28 октября по 1 ноября лучшие журналисты Сибири участвуют в пресс-турах на объекты экономики Новосибирской области и Красноярского края.

Фото Сибирский окружной информационный центр