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«Ростелеком» наградил новосибирских победителей конкурса «Спасибо интернету»

  • 09/02/2022, 11:48
«Ростелеком» в Новосибирской области поздравил лауреатов VII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2021», участники которого рассказывают о значении интернета в их жизни.

Алексей Исаков из села Криводановка получил поощрительный приз как один из самых взрослых конкурсантов, а Валентина Шешегова из Северного района стала победительницейновости бизнеса в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт».

В своем эссе Валентина Шешегова написала о том, как и почему она начала пользоваться госуслугами. По словам победительницы, этот сервис она теперь рекомендует знакомым и коллегам в районном отделении Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

«Я сразу поняла, что госуслуги являются своего рода палочкой-выручалочкой: нет необходимости стоять в огромных очередях, не надо никого беспокоить. Все просто, быстро и доступно. Я часто обращаюсь к порталу: заказываю разного рода справки, проверяю пенсионный счет, записываюсь в областную больницу к врачу. Для более удобного пользования скачала мобильное приложение на смартфон. Время неумолимо движется вперед: мир не стоит на месте, постоянно прогрессирует. Поэтому и своим знакомым я советую экономить свое время и пользоваться госуслугами», — отметила победительница конкурса.

Конкурс «Спасибо интернету» организован компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России, участвовать в нем могут люди старшего возраста, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности. В этом году на суд жюри было подано около 5 тысяч заявок из 79 регионов России, при этом 85% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов.

«Наша компания большое внимание уделяет повышению компьютерной грамотности людей старшего возраста. Как раз для них разработан курс “Азбука интернета”, который постоянно дополняется и расширяется, исходя из требований времени. Например, последний добавленный модуль посвящен кибербезопасности. Здесь пенсионеров учат определять мошенников в интернете, советуют создавать надежные пароли и рассказывают о том, что такое цифровой след в интернете и зачем нужна политика конфиденциальности», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Николай Зенин.

В этом году в числе победителей конкурса сразу четверо сибиряков. Кроме Валентины Шешеговой, лучшими стали Игорь Истомин из Республики Алтай, жительница Красноярского края Татьяна Соколова и Анна Меджус из Иркутской области. Материалы победителей размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком Азбука интернета


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