Общепит Новосибирска «хоронит» по 2-3 заведения еженедельно

Представители организаций общепита в очередной раз обратились за содействием к мэрии Новосибирска. Речь идет о размещении летних веранд, нестационарных объектов для обслуживания зон отдыха населения на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в муниципальной собственности. Также рестораторы просят отмены действующего коэффициента, применяемого к зарегистрированным объектам. Об этом заявила представитель Ассоциации рестораторов и отельеров Сибири Яна Зубкова на совещании, посвященном итогам работы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

— Мы просим ускорить рассмотрение нашего вопроса, так как на сегодня мы не просто не оправились от предыдущих волн, мы продолжаем падать, — говорит Зубкова. — А в свете мероприятий федерального значения как бы потребители не оказались в фуд-траках и шаурмячных, поскольку в настоящее время, и это не шутка, мы еженедельно фиксируем 2-3 закрытия заведений, которые уже зарекомендовали себя в городе качеством обслуживания и формой взаимодействия с властью.

— Увеличился оборот за счет возврата налоговых тяжб, которые на нас были возложены, увеличения арендных плат: коммерческий арендатор за последний год увеличил арендные платы для общепита, иногда дважды, — поясняет Яна Зубкова. — В среднем увеличение платежей составило 25—35%. В среднем на 35% произошло увеличение стоимости закупок продуктов питания и напитков. Увеличение зарплат составило 20%, так как по условиям немногочисленных субсидий, которые нам выданы, мы обязаны сохранять численность штата, что возможно только при бесконечном увеличении зарплат.

Несмотря на данные Росстата об увеличении оборота отрасли в 2021 году, по информации ее представителей, рост имеет значительные «подводные камни»

В руководстве муниципалитета готовы пойти навстречу отрасли в части «летников», однако с соблюдением ряда условий. Об этом заявил по итогам совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Как следует из выступления главы города, речь в первую очередь идет о том, что коммерсанты должны территорию, выделенную под «летники», содержать в порядке на протяжении всего года.

— Прошу разработать соглашение, по которому мы предоставим землю, если предприятие берет на себя обязательство содержать прилегающую территорию и в летнее, и в зимнее время, — обратился мэр к рестораторам и представителям профильных подразделений муниципалитета. — На площади Маркса чуть не упал, пока шел. Перед своим крыльцом почистить нельзя, чтобы люди нормально шли по тротуару? Технике туда зайти сложно. Давайте пойдем друг другу навстречу. Если мы помогаем, возьмите и вы на себя нагрузку общественно-полезных деяний.

— Давайте не будем меряться, кто сегодня больше пострадал, — обратился к рестораторам вице-губернатор Сергей Семка. — Второе: мы с вами и муниципалитетом всегда открыты к диалогу. Но мы не можем дождаться предложений по оптимизации налогообложения, никто не смог представить данные, поделиться информацией. Мы получили из налоговой информацию, сколько у нас предприятий ресторанного бизнеса на различных системах налогообложения. Так вот: половина ваших коллег — на обычной системе налогообложения. Предоставлять какие-то преференции тем, кто на упрощенке в упрек остальным? Возможно, мы вернемся к этому вопросу, если вы предоставите какие-то данные.

На уровне регионального правительства ситуацию в отрасли видят иначе.

Напомним, что еще в «мирные» доковидные времена так называемые «летники» и условия их содержания рестораторами неоднократно становились поводом для обсуждений со стороны как бизнеса, так и городской власти.