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«Ростелеком» напомнил о необходимости согласования земляных работ

  • 04/05/2023, 12:51
«Ростелеком» напомнил жителям Новосибирской области, что строительные и земляные работы в охранной зоне линий связи необходимо согласовывать с компанией.

Ростелеком, согласование земляных работ, телеком, законодательство РФТакой порядок предусмотрен российским законодательством.

Нарушение требований может привести к повреждению кабеля — в 2022 году в регионе выявлено 28 таких фактов, 17 из которых приходится на Новосибирск и Новосибирский район. Причинами стали несогласованные работы на инженерных коммуникациях, включая прокладку газопровода и ремонт теплотрассы, а также строительство зданий и сооружений юридическими и физическими лицами.

«Нашими услугами пользуются как жители области, так и многие государственные и коммерческие организации, в том числе экстренные службы и силовые ведомства. Стабильная работа линий связи имеет важное социальное значение, именно поэтому мы призываем соблюдать установленный регламент земляных работ», — отметил заместитель директора филиала — технический директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Гайдамак.

Нарушение регламента влечет административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность. В 2022 году с физических и юридических лиц, по вине которых были выведены из строя линии связи «Ростелекома», на возмещение ущерба взыскано 1,8 млн рублей.

Согласовать земляные и строительные работы, а также уточнить места прохождения линий связи при заключении сделок на приобретение и аренду земельных участков, можно в районных отделениях «Ростелекома».

Уточнить о наличии междугородних и международных кабельных линий связи по всем районам области можно по телефонам: (383) 223-02-30; (383-51) 23-581; (383-51) 24-421 (круглосуточно). г. Новосибирск ул. 2-я Союза Молодежи д. 33/1.

Новосибирский район: г. Новосибирск, ул. Выставочная 15/3, к. 105, тел. (383) 351-60-20, 219-43-10

Новосибирск: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 17 тел. (383)-266-25-30; 218-37-97 (круглосуточно).

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : телеком строительные и земляные работы Ростелеком


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