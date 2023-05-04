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В Новосибирске под Каменкой закроют дорогу для ремонта

  • 04/05/2023, 14:00
Автор:
ремонт дорог
Пассажирский и общественный транспорт будет пущен по объездным дорогам.

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области готовится к ремонту 4 км дороги в Каменке. Подрядчиком выступит АО «Новосибирскавтодор», а проект разработан в ООО «Новосибирскгипродорнии». Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

— Специалисты отметили необходимость полного перекрытия движения на отдельных участках на период производства работ: улиц Каменская до Рабочей, Каменского шоссе от улицы Олимпийской славы до пересечения с Шоссейной. Объездные дороги готовы. По ним предполагается пустить весь пассажирский и общественный транспорт, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Эксперты отмечают, что объезды будут организованы  на незначительный период — от 3 до 7 дней. Участки объезда будут  содержаться, оперативно  подсыпаться и поливаться для обеспыливания. По остальным участкам ремонта планируется  сужение проезжей части.

На ремонтируемом участке дороги планируется замена земляного полотна, восстановлена конструкция дорожной одежды с устройством слоев из асфальтобетона и обеспечением поверхностного водоотвода, ремонт водоотводных сооружений — лотков, водопропускных труб, обновлены дорожные знаки, барьерное ограждение, разметка. В надлежащее состояние приведут остановочные пункты общественного транспорта.

АО «Новосибирскавтодор» создано в 2014 году. На конец 2022 года компания состояла из 12 филиалов, расположенных в районах Новосибирской области, 1 филиала «Мариинский» в Кемеровской области и одного обособленного подразделения «Омское» в Омской области. В 2022 году, по решению совета директоров, был создан филиал в Челябинске — «Челябинское ДРСУ». Среднесписочная численность сотрудников компании — 2,7 тыс человек.  Уставный капитал компании — 49 млн руб.

 

Ранее редакция сообщала о том, что «Новосибдорстрой» будет строить мост в Купинском районе.

Фото предоставлено пресс-службой ТУАД Новосибирской области

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : ТУАД Ремонт дорог Новосибирскавтодор


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