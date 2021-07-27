«Ростелеком» обеспечил интернетом еще десять тысяч домохозяйств Новосибирской области

Теперь оптическими сетями федерального провайдера охвачены 915 тысяч домохозяйств во всех районах города и области.

Новые подключения проводились по технологии GPON, которая гарантирует стабильную скорость интернета и позволяет жителям получить доступ к цифровым сервисам «Ростелекома». Оценить такую возможность смогут новоселы ряда домов в жилых комплексах «Тульский», «Чистая слобода», «Бирюзовая жемчужина», «Весенний» и «Цивилизация».

«Ростелеком» активно продолжает строить и модернизировать сети связи не только в Новосибирске, но и в районах области. Мы стремимся к тому, чтобы цифровые услуги можно было подключать не только в областном центре, но и в отдаленных селах и деревнях. Это сделает жизнь проще, комфортнее и удобнее», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Благодаря обновленной инфраструктуре жителям становится доступен видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. С Wink можно ставить эфир на паузу, смотреть передачи из архива, собирать индивидуальные пакеты по своим интересам с помощью тарифа «Трансформер». При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера.

Для подписчиков видеосервиса также доступна услуга «Обмен фильма». После покупки можно посмотреть кино до 20 минут и бесплатно заменить его, если выбор оказался неудачным. При этом фильмы можно менять неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки.

Подробная и информация о тарифах, условиях подключения и других цифровых услугах «Ростелекома» — на сайте компании и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 0 800.