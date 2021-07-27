Медицинская справка для ГИБДД нового образца

Водительское удостоверение представляет собой официальный документ, который подтверждает отсутствие противопоказаний у его владельца к управлению транспортом. В справке подтверждается информация, на основании сделанных врачами заключений, что у обследуемого не выявлены физиологические иди психические отклонения, зависимости.

С 2016 года в законодательном поле произошли определенные изменения и в действие вступила новая справка для ГАИ. Обновленный бланк строгой отчетности имеет свои особенности и отличается по форме и содержанию от старого медицинского заключения и водители должны строго следить за формой документа. А чтобы получить подлинный документ, следует обращаться только в те клиники, которые работают на основании действительной государственной лицензии на предоставление медицинских услуг.

Изменения в обновленном бланке справки для ГАИ

Как и старый, обновленный бланк справки вступает в силу с момента ее заполнения и заверения, что отмечается на самом документе. Это официальный документ, который подтверждает, что у обследуемого отсутствие возможные противопоказания к управлению транспортирными средствами определенных категорий.

Изменения в форме бланка и фактическом содержании справки коснулись ряда пунктов, что обусловлено необходимостью повышения безопасности для всех участников движения:

на бланке отсутствует поле для вклеивания фотографии человека проходящего обследование для обмена, восстановления или первичного получения прав по результатам экзаменов;

графа старого бланка «место регистрации» заменена на «место проживания», а выписку из психоневрологического диспансера все равно требуют по месту регистрации;

в документе больше нет отдельных граф, где каждый врач дает заключение по результатам проведенного ним осмотра и прописывает свои рекомендации, ставит ФИО и печать;

в теле справки обязательно перечисляются все противопоказания и возможные ограничения с которыми получить справку невозможно, эти сведения носят информационный характер;

в обновленном бланке нет поля, где указывается срок действия медицинского заключения, который априори составляет 12 месяцев с даты выдачи документа на руки обследуемому.

Неизменным осталась необходимость обязательного проведения медицинской комиссии в которую включены определенные врачи. Кроме прохождения медосмотров потребуется проведение лабораторных и аппаратных исследований и возможны дополнительные осмотры от врачей с определенной квалификацией. Эта особенность касается только тех категорий граждан, которые планируют открывать определенные категории транспортных средств, таких как водитель троллейбуса или автобуса.

Что необходимо предпринять для оформления справки

Получить обновленную справку для ГАИ моно только по результатам медицинской комиссии, которая проводится официально в клинике https://olimpiamed.ru/gibdd/spravka-dlya-gai-gibdd. Для этого следует обратиться в выбранный медицинский центр, предварительно ознакомившись с лицензией и предлагаемых услугах, удостовериться в оперативном обслуживании.

При первом обращении следует попасть на прием к терапевту, оплатив в кассе стоимость бланка строгой отчетности. У врача общей практики обследуемый получает направления на исследования и осмотры у врачей, посещает психоневрологический диспансер, а затем возвращается к терапевту за справкой. Чтобы процесс не растянулся на несколько недель, лучше заранее побеспокоиться о выборе клиники, предлагающей оперативное и качественное обслуживание.