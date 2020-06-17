Резиденты «Машзавода ТРУД» за год увеличили выручку на 75%

— Можно сказать, что на сегодняшний день у нас уже создан региональный центр горно-обогатительного машиностроения. На нашей площадке есть машиностроительный завод, хороший пул смежных предприятий, ЗАО «Технологический институт горно-обогатительного машиностроения» («ТИГОМ»), операционные центры, — констатировал директор АО «Машзавод ТРУД» Юнус Ислямов. — Официальный статус центра мы еще не получили, так как это предполагает большую работу с документами, прохождение определенных административных процедур.

— Объем производства продукции наших резидентов в 2019 году составил около 7 млрд рублей. В этом году даже если будет падение из-за коронавируса, то небольшое, так как у нас нет ни одной коммерческой компании — только производственные предприятия, которые практически не ощутили на себе карантин, — говорит Ислямов.

По его словам, сегодня на площадке «Машзавода ТРУД» локализованы около 100 резидентов, где работают более полутора тысяч человек.

На статус промышленно-логистического парка «Машзавод ТРУД» пока не претендует. Собеседник Infopro54 пояснил, что идеология созданного на его площадке парка пока не вписывается в те рамки, что определены федеральным ведомством. Например, для управления активами здесь созданы две управляющих компании. Одна занимается собственно правлением, а вторая выполняет координирующие функции и т.д.

— Под общие требования мы пока подстраиваться не собираемся, так как считаем, что разработанная нами формула и структура более эффективны, — говорит Юнус Ислямов. — Если на федеральном уровне в механизмы поддержки промпарков будут внесены корректировки, то мы, конечно, заявимся на их получение. Если нет — будем развиваться за свой счет.

В списке стратегических задач Ислямов назвал усиление внутренних кооперационных связей между резидентами. По его оценкам, в этом плане УК парка пока не дорабатывают.

Напомним, в 2018 году на территории промышленного парка «Машзавод ТРУД» работали около 70 резидентов. В 2016 году компании парка произвели продукцию на 1,5 млрд рублей, в 2018 году — на 4 млрд. Из них около 1 млрд продукции приходилось на группу компаний «Завод Труд». ОАО «Машзавод ТРУД» — ведущее предприятие в России по выпуску гравитационного обогатительного оборудования. В ГК «Завод Труд» входят ОАО «Машиностроительный завод ТРУД», ЗАО «Рекон-Т», ЗАО «Тигом», ООО «Термофор», ООО «Конвектика».

Фото Сибирского окружного информационного центра