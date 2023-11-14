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«Ростелеком» организовал ИТ-инфраструктуру для проведения международного турнира «Сила традиций»

  • 14/11/2023, 18:00

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером Международного юношеского турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций», который прошел 10-11 ноября в «Кузбасс-Арене» города Кемерова.

Оператор расширил пропускную способность каналов связи и обеспечил рабочую Wi-Fi зону в пресс-центре соревнований. «Ростелеком» организовал ИТ-инфраструктуру для проведения международного турнира «Сила традиций»
Турнир проводился при поддержке «Карелин-фонда», а организационный комитет возглавил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. В течение двух дней 12 команд, в составе которых 144 спортсмена в возрасте 15-16 лет, боролись за звание лучшей. Победителем стала сборная Центрального федерального округа, которая получила главный приз – кубок из оникса и нефрита. Серебро — у команды Северо-Кавказского федерального округа, бронза – у спортсменов из Армении.

В дни турнира более семи тысяч кузбассовцев смогли приобщиться к силе спортивных традиций, увидеть зрелищные бои, встретить заслуженных борцов, стать частью настоящего праздника, а благодаря онлайн-трансляции это грандиозное событие увидели тысячи зрителей со всех уголков страны.

«Ростелеком» предварительно усилил сетевую инфраструктуру в «Кузбасс-Арене», чтобы интернет-соединение было стабильным даже в часы пиковой нагрузки. Созданные высокоскоростные каналы связи будут также востребованы участниками Международной практической конференции «Развитие производительных сил Куzбасса», которая пройдет здесь через несколько дней и соберет ведущих российских и иностранных ученых.

«Представительный турнир «Сила традиций», собравший лучших юных борцов Армении, Беларуси, Казахстана и России, стал отличным прологом Международной научно-практической конференции по изучению производительных сил Куzбасса. Состязания принимала «Кузбасс-Арена» — уникальный спортивный объект, построенный всего за полтора года, предмет гордости кузбассовцев, яркий пример способности воплощать в жизнь амбициозные проекты. «Кузбасс-Арена» — сплав высоких технологий, символ сибирской основательности, упорства, трудолюбия, расчётливости, исполнительской дисциплины, фанатичной веры в то, что совершенству нет предела, и всё зависит только от нас», – отметил сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

«На несколько дней «Кузбасс-Арена» стала настоящим местом силы для всех, кто увлечен борьбой. Международный формат события требовал серьезной подготовки инфраструктуры сети на площадке. «Ростелеком» расширил пропускную способность каналов связи для полноценной работы на мероприятии. Благодаря этому были проведены онлайн-трансляции, для организаторов обеспечен постоянный доступ в глобальную и локальную сеть, а для журналистов подготовлены рабочие места на ноутбуках с выходом в интернет», – сказал директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Михайлов.

«Сила традиций-2023» была посвящена 35-летию Олимпиады в Сеуле – одному из ярких спортивных событий, где советские атлеты выиграли неофициальный медальный зачёт, а четверо из них стали победителями Игр. Это борцы Камандар Маджидов, Левон Джулфалакян, Михаил Мамиашвили и Александр Карелин.

 

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Сила традиций Ростелеком


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