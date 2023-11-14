Прокуратура проверит инцидент с сорванной крышей дома участника СВО в Новосибирске

Прокуратура проверит информацию о сорванной крыше двухэтажного дома на улице Шишкина,46 в Дзержинском районе Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

― Прокуратура даст оценку действиям управляющей организации при содержании многоквартирного жилого дома, ― говорится в сообщении.

О проблеме участника СВО и его семьи стало известно из социальных сетей. Военный опубликовал в одном из городских пабликов возмущенный пост, где пожаловался на бездействие управляющей компании.

― Я вернулся с СВО с ранением, лежал в госпитале. 25 августа в Дзержинском районе прошёл ураган, после которого моя семья осталась буквально без крыши над головой, ― рассказал Евгений Малинкин.

По слова мужчины, и он и другие жильцы дома уже обращались во все инстанции, но помощи так и не дождались.

― Везде слышали отговорки, отписки и никаких действий или попыток исправить ситуацию не было, ― отметил боец.

Сейчас его семья вынуждена платить ипотеку за непригодное жилище, планировать расходы на ремонт и снимать квартиру.

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