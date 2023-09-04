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«Ростелеком» организовал показ фильма в рамках фестиваля «Наше кино»

  • 04/09/2023, 12:13

Картина стала частью Фестиваля любимых фильмов «Наше кино», организованного АНО «Сибирьфильм».

«Ростелеком» организовал показ фильма в рамках фестиваля «Наше кино»«Ростелеком» поддержал показ фильма «Свет», который создал новосибирец Антон Коломеец при поддержке видеосервиса Wink. Картина стала частью Фестиваля любимых фильмов «Наше кино», организованного АНО «Сибирьфильм».

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Новосибирской области и Движения общественной поддержки «Сделай выбор».

Премьера состоялась на 31-м фестивале российского кино «Выборг», где фильм завоевал первый приз и другие награды.

Сюжет строится на воспоминаниях героини о подруге юности. Главную роль исполнила Елена Яковлева, а прототипом героини стала мама режиссера.

«Для «Ростелекома» в Новосибирске хорошая традиция — поддерживать культурные проекты федерального уровня. Не первый раз мы сотрудничаем с Центром «Победа» — это очень комфортная и перспективная для нас площадка с учетом того, как стремительно развивается наш видеосервис Wink», — сказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Состоялась творческая встреча с режиссером Антоном Коломейцем, продюсером Анной Шалашиной и членами съемочной группы, артистками труппы «Красного факела» Галиной Алёхиной, Еленой Ждановой, Ириной Кривонос.

«Я очень благодарен родителям, которые помогли мне воссоздать атмосферу и настроение 1970-х — они много рассказывали о своей молодости. Папа дотошно подбирал аутентичную музыку. Мы хотели бережно рассказать об эпохе и людях, о том, что молодость — прекрасное время даже в годы застоя», — сказал режиссер и автор сценария Антон Коломеец.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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Регионы: Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком культура


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