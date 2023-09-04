Бюджет Новосибирской области за 8 месяцев исполнен на 66% по собственным доходам

— За 8 месяцев 2023 года в доходную часть Новосибирской области поступило 180,5 млрд рублей, из них 149 млрд — собственные доходы: план мы выполнили на 66%, — подчеркнул на оперативном совещании министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Расходная часть бюджета региона выполнена на 53% к плану: профинансировано 170 млрд рублей.

— По доходам августа мы прошли с перевыполнением в 2%, по расходам из 22 млрд профинансировано 20 млрд, остальные выплаты сместились на сентябрь, — пояснил Голубенко. — На сентябрь по расходам региону необходимо 19 млрд рублей. Эта потребность закрывается свободными источниками средств без привлечения заемного финансирования.

Согласно июльским поправкам, принятым региональным парламентом, в соответствии с законопроектом доходная часть областного бюджета была увеличена на 4,193 млрд рублей., в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 3,8 млрд рублей, объема безвозмездных поступлений — на 355,9 млн. Общее увеличение расходов областного бюджета в 2023 году планируется в сумме 10,089 млрд рублей. В результате поправок доходы областного бюджета 2023 года составят 276,18 млрд рублей, расходы — 322 млрд, дефицит — 46,8 млрд.

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