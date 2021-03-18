«Ростелеком» поддержал сибирский «Хоккей в глубинке»

Участником соревнования могла стать любая сборная из региона, игрокам которой еще не исполнилось 14 лет. Главным призом для победителей стала совместная тренировка с хоккеистами «Сибири», которая состоялась 17 марта на домашнем стадионе новосибирского клуба.

В финал вышли две команды: «Искра» из села Новопичугово Ордынского района и «Айсберг» из поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области. Эти две сборные лучше всех справились с заданием конкурса и сняли самые запоминающиеся видеозарисовки о хоккейной жизни в родном селе. Благодаря спортивным и творческим способностям сбылась мечта ребят выйти на лед вместе с профессионалами.

«Вся эта поездка, наше присутствие здесь, атмосфера, которая нас окружает, — все это очень впечатляюще для ребят, многие из которых впервые оказались на стадионе “Сибирь” и увидели своих кумиров. Я думаю, что они запомнят это на всю жизнь, потому что мечта каждого ребенка — стать профессиональным хоккеистом. И я как тренер на это тоже надеюсь», — сказал Иван Дровняшин, тренер хоккейного клуба «Искра».

Хоккеисты «Сибири» показали юным игрокам мастер-класс: сначала откатали свою тренировку, научили ребят новым упражнениям, а потом сыграли товарищеский матч, в котором победителями стали все участники. Призы и подарки также получили все юные спортсмены, от «Ростелекома» ребят поздравил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Неважно, что пока вы не в Высшей лиге. Вы уже достигли важных результатов в работе над собой, понимаете, что значит преодолевать себя и какое значение имеет самодисциплина. А самое главное — каждый из вас верит в себя и в свою команду! В этом мы очень похожи: нашей команде в “Ростелекоме” также важно удерживать позиции лидера на своем игровом поле — рынке телекоммуникаций и умных технологий. Желаю вам как можно больше новых игр и ярких побед», — сказал Николай Зенин на церемонии награждения.

Уже после официальной части ребята смогли сфотографироваться с хоккеистами «Сибири» и пообщаться с ними в неформальной обстановке прямо на льду стадиона. Игроки клуба, среди которых были Николай Тимашов, Константин Алексеев, Ефим Гуркин и Андрей Ермаков, никому не отказали в автографе или в совместном фото. В благодарность юные спортсмены ХК «Искра» не оставили кумиров без подарка: в конце мероприятия они передали «сибирякам» большой торт с символикой своей команды.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,1 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим совместно с «Ростелекомом» более 46 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.