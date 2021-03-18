В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Наиболее динамичными направлениями февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Сочи (+94,5%), Уфа (+74,1%), Краснодар (+70,8%), Братск (+49,5%), Абакан (+43%), Новокузнецк (32,0%), Казань (+32,8%), Салехард (+32,1%), Санкт-Петербург (+28,0%), Ноябрьск (+28,0%) и Норильск (+23,0%), перечисляет пресс-служба АО «Аэропорт Толмачево».

За февраль 2021 года аэропорт обслужил 2 114 самолёто-вылетов (-11,6% к аналогичному периоду прошлого года). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 338 412 (+3,0%), на международных — 20 327 (-85,4%). По итогам февраля 2021 года грузопоток составил 2 515 тонн (+1,9%).