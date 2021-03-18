Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

В 2020 году здесь впервые появились базовые станции 4G МегаФона. Свыше 100 тысяч сельских жителей теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости в среднем в 10 раз быстрее, чем прежде.

Это означает, что приложение «Госуслуги» можно скачать на смартфон за десять секунд, а новую серию любимого сериала – за пять минут. Использование диапазона частот 900 МГц в технологии LTE позволило обеспечить покрытие в большем количестве отдаленных населенных пунктов. Например, в поселке Ивановка Татарского района проживает всего чуть более 20 жителей, при этом скорость мобильного интернета здесь теперь сопоставима с крупным городом или райцентром.

Строительство нового покрытия LTE в 2020 году охватило практически всю территорию Новосибирской области: от севера – поселка Межовка Кыштовского района, до юга – села Октябрьское Карасукского района. Самая восточная точка проведения работ – поселок Киик Тогучинского района, на западе – село Дмитриевка в Татарском районе.

На территории, где впервые появился 4G МегаФона, работают более 100 школ. Сельские учителя, школьники и их родители могут комфортно пользоваться электронным журналом, дистанционными уроками и мгновенно отправлять в родительских чатах не только домашние задания, но и видеопоздравления.

«В условиях коронавирусных ограничений мобильная связь и скоростной интернет стали основной для удаленного режима работы и дистанционного обучения. Но если в крупном городе в каждом доме есть несколько провайдеров проводного интернета, то в небольших поселках мобильный интернет часто является единственным способом выйти в сеть. Поэтому в 2020 году МегаФон сосредоточил свои усилия по развитию сети именно на территории Новосибирской области, где покрытие сети 4G увеличилось на 30%», – комментирует Галия Сайфутдинова, директор Сибирского филиала МегаФона.

Также за счет установки дополнительных базовых станций скорости мобильного интернета увеличились в Новосибирске, Бердске и крупных районных центрах области: Искитиме, Ордынском, Карасуке, Куйбышеве, Черепаново, Краснозерском, Линево, Чанах.