«Ростелеком» поддержит ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик»

Музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик» — невероятное зрелище, которое объединяет спорт, музыку и технологии, традиции классического театра и актуальные тенденции мировой индустрии развлечений. Тысячи сибиряков придут увидеть современную интерпретацию знакомого всем с детства произведения.

«Мы остались близки к оригиналу, но выделили один простой лаконичный лейтмотив: верить в чудеса — важно! Чудеса случаются только с теми, кто в них верит. И на этой простой мысли уже выстроили драматургию, музыкальное повествование», — поделилась генеральный продюсер шоу Елена Козловская. «Уверен, что этот проект станет одним из самых ярких рождественских событий для новосибирцев. Новогодние праздники — прекрасная возможность провести время с близкими, посетить культурные мероприятия или посмотреть вместе качественное доброе кино», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В атмосферу волшебства сибиряки могут окунуться вместе с видеосервисом Wink от «Ростелекома». Wink подготовил большую подборку новогоднего кино, в которой собрано свыше 80 старых и новых фильмов о главном празднике зимы. Комедии, мелодрамы, мультфильмы, боевики и даже ужастики на новогоднюю тему — каждый найдет контент по своему вкусу.

Для своих клиентов, участвующих в программе лояльности «Бонус», «Ростелеком» запустил новую онлайн-игру «Бонус парк». Абоненты могут обменять бонусные баллы на подарки к Новом году для себя и близких.

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