Новосибирцы стали жертвами продавца фиктивных автомобилей

Жители Новосибирской области попали на удочку приморскому аферисту, который продавал несуществующие автомобили по всей России. Задержать мошенника удалось в Челябинской области.

— Оперативные сотрудники ОМВД по Верхнеуральскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 28-летнего жителя Приморского края, обманувшего более 10 человек при продаже автомобилей в интернете, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Мошенник разместил на «Дроме» объявление о продаже автомобилей из Японии. Потенциальным покупателям он высылал агентский договор, в котором указывал о необходимости внесения предоплаты в размере 10% от стоимости машины. После того, как доверчивые автолюбители переводили продавцу деньги, тот прекращал с ними общение.

Однако через несколько дней мужчина связывался с покупателями и возвращал часть перечисленных денег, объясняя, что доставка авто немного задерживается.

Таким образом предприимчивый приморец заработал на доверии любителей «японцев» 1 миллион 460 тысяч рублей.

Как отмечают в полиции, от действий мошенника пострадали 12 человек из разных городов России, среди которых жители Новосибирской, Архангельской, Владимирской, Челябинской областей, а также Карелии, Удмуртии и Алтайского края.

В отношении задержанного возбуждено 12 уголовных дел по статье «Мошенничество».

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