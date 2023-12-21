Рекламодателям

Новосибирцы стали жертвами продавца фиктивных автомобилей

  • 21/12/2023, 11:31
Автор:
Новосибирцы стали жертвами продавца фиктивных автомобилей
Злоумышленник продал несуществующие машины почти на полтора миллиона.

Жители Новосибирской области попали на удочку  приморскому аферисту, который продавал несуществующие автомобили по всей России. Задержать мошенника удалось в Челябинской области.

— Оперативные сотрудники ОМВД по Верхнеуральскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 28-летнего жителя Приморского края, обманувшего более 10 человек при продаже автомобилей в интернете, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Мошенник разместил на «Дроме» объявление о продаже автомобилей из Японии. Потенциальным покупателям он высылал агентский договор, в котором указывал о необходимости внесения предоплаты в размере 10% от стоимости машины. После того, как доверчивые автолюбители переводили продавцу деньги, тот прекращал с ними общение.

Однако через несколько дней мужчина связывался с покупателями и возвращал часть перечисленных денег, объясняя, что доставка авто немного задерживается.

Таким образом предприимчивый приморец заработал на доверии любителей «японцев» 1 миллион 460 тысяч рублей.

Как отмечают в полиции, от действий мошенника пострадали 12 человек из разных городов России, среди которых жители Новосибирской, Архангельской, Владимирской, Челябинской областей, а также Карелии, Удмуртии и Алтайского края.

В отношении задержанного возбуждено 12 уголовных дел по статье «Мошенничество».

Ранее редакция сообщала о том, как мошенники освоили новую схему с похищением людей — их жертвами становятся пожилые люди.

Фото: freepik.com-azerbaijan_stockers

1 436

Рубрики : Происшествия Право&Порядок

Регионы: Челябинская область Удмуртия республика Карелия Приморский край Новосибирская область Владимирская область Архангельская область Алтайский край

Теги : уголовное дело продажа полиция мошенник автомобили


Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27

Александра Асеева лишили звания Почетный житель Новосибирска

Мнения депутатов по данному вопросу разошлись.
Читать далее >>

Необходимость строительства новой ТЭЦ в Новосибирске прокомментировали энергетики

В СГК считают, что резервов в энергосистеме города еще достаточно.
Читать далее >>

Какие улицы будут перекрыты из-за ремонта теплосетей в 2024 году в Новосибирске

Энергетики рассказала о ключевых участках работ, где будут перекрыты городские дороги.
Читать далее >>

В Новосибирской области начали производить оборудование для нефтедобычи

Это направление стало новым для региона.
Читать далее >>

Реконструкцию ВПП аэропорта Толмачево оценили в 30 млрд рублей

Рассматривается вариант концессии.
Читать далее >>

Андрей Травников рассказал о планах и проблемах Южного транзита

Средства на проектирование объекта уже заложены в бюджет.
Читать далее >>

Андрей Травников прокомментировал строительство четвертого моста в Новосибирске

Глава региона назвал условие, при котором концессионер сможет уложиться в сроки.
Читать далее >>

Антон Рехтин: Планы 2023 года выполнены более чем на 95%

В конце года все мы мысленно оглядываемся назад, подводим итоги. Это делают и компании. Генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин рассказал Infopro54 о развитии поселка Светлый в 2023 году.
Читать далее >>

Торги на застройку СмартСити объявят в третьем квартале 2024 года

Для этого правительство должно утвердить расходы на создание инфраструктуры территории комплексного развития.
Читать далее >>

Маленькому Никите Юрьеву требуется лечение

Необходимо собрать — 241 023 рубля.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Личность как бренд и бренд как личность

Особенности национального кейтеринга и его трансформации в турбулентное время раскрывает Анна Сидевич, основатель компании «Кейтеринг Анны Сидевич».
Все материалы
Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
11 домов ГК Дискус достроят в 2024 году
21/12/23 18:12
Бизнес Власть Город Недвижимость
Новосибирский певец Шура отказался от «Слова пацана»
21/12/23 18:01
Общество
Пассажиры пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой на трассе под Новосибирском
21/12/23 17:28
Происшествия
Новосибирский зоопарк передал помощь Донецкому зоопарку
21/12/23 17:22
Общество
Туристы жалуются, что им нечего привезти в качестве сувениров из Новосибирска
21/12/23 17:07
Бизнес Власть Город Туризм
«Вменяемость под вопросом»: новосибирскую школьницу, которая изуродовала подругу в лесу, отправят в Москву
21/12/23 16:32
Общество Право&Порядок
Массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло в Калининском районе Новосибирска
21/12/23 16:08
Происшествия
Спасатели освободили стаю собак из зловонной квартиры жителя Новосибирска
21/12/23 15:56
Общество Происшествия
Бюджет Новосибирска с 14 поправками утвердили в горсовете
21/12/23 15:52
Город Финансы
Фонд «Подари свет» помог исполнить желания 200 новосибирских детей
21/12/23 15:39
Общество
Почти безопасно: глубокий коллектор в центре Новосибирска прикрыли голыми ветками
21/12/23 15:35
Город
Четверть сибиряков хотели бы вести семейный бизнес
21/12/23 15:27
Финансы
Акула впервые выступит в "Руки ВВерх! Бар" в Новосибирске!
21/12/23 14:44
Культура
Мужчину, напавшего с ножом на ребенка возле школы, отправили в колонию в Новосибирске
21/12/23 14:05
Право&Порядок
Александра Асеева лишили звания Почетный житель Новосибирска
21/12/23 13:42
Власть Общество Право&Порядок
«Шансов выжить почти не было»: младенца с COVID-19 и пороком сердца спасли врачи в Новосибирске
21/12/23 13:22
Медицина
Необходимость строительства новой ТЭЦ в Новосибирске прокомментировали энергетики
21/12/23 13:02
Бизнес Город
«Аномальные» довыборы в горсовет не стали рассматривать на сессии в Новосибирске
21/12/23 12:50
Власть Политика
Прокуратура восстановила права 423-х медработников под Новосибирском
21/12/23 12:46
Медицина Право&Порядок
Коллекцию мини-обуви продают за 100 тысяч рублей в Новосибирске
21/12/23 12:27
Общество
Популярное
В Telegram набирает обороты новый способ похищения денежных средств
21/12/23 14:01
Цены на кофе и рис могут стать на 20% выше
21/12/23 12:21
Популярные авто могут вернуться под китайскими брендами
21/12/23 10:58
Госдума перестанет оплачивать бензин депутатам на иномарках
20/12/23 16:00
Обеспечить уход за пожилыми за счет страховок — новая инициатива Минэкономики
19/12/23 13:11
Все идет к окончательному сворачиванию льготной ипотеки в России
19/12/23 10:33
Новости компаний
«Ростелеком» поддержит ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик»
21/12/23 11:29
«Ростелеком» приготовил 4 миллиона подарков
21/12/23 11:13
Компании строительной отрасли региона повышают производительность без затрат
21/12/23 10:39
«Ростелеком» обеспечил качественной связью свыше 40 000 семей Новосибирской области
20/12/23 11:05
Банку «Левобережный» присвоен кредитный рейтинг НРА на уровне «A-|ru|»
20/12/23 10:11
Оперативные службы АО «РЭС» готовятся к усиленной работе в Новый год
20/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска