Издательство Научфорум: содействие в публикации статей

Важным показателем «результативности» научной деятельности является наличие публикаций в журналах ВАК. На практике этот процесс сложен, отнимает много времени и имеет ряд нюансов, которые знают не все представители научного сообщества. Издательство «Научфорум» облегает этот процесс, увеличивая вероятность того, что исследование будет действительно опубликовано.

Научным работникам, претендующим на получение степеней кандидата или доктора наук, необходимо написать и опубликовать в журналах ВАК от 2 до 15 статей. Здесь цель – не только привлечение внимания к изучаемой проблеме, но и обнародование результатов проведенного исследования.

При самостоятельной подаче статьи на публикацию она может долго находиться в листе ожидания. Это может быть связано с несоответствием рукописи требованиям издания. Некорректный выбор журнала часто становится причиной отказа редакции.

Издательство Научный форум предоставляет услуги публикации научных статей в журналах ВАК. Подать заявку можно на сайте, заполнив специальную форму.

Что входит в услугу:

подбор журнала, соответствующего тематике, и ведение переписки с ним;

подготовка статьи согласно требованиям журнала;

публикация статьи в согласованные сроки;

информирование о ходе процесса публикации и всех изменениях в нем.

Сопровождение осуществляется вплоть до публикации материала в научном журнале. По результате автор получает ссылку на свою статью, справку о публикации и выходные данные опубликованного материала.

От чего зависит стоимость публикации

Стоимость публикации научных работ рассчитывается индивидуально. Она зависит от количества страниц, срочности, направления науки, количество экземпляров отпечатанного журнала, число печатных оттисков, предоставление электронных и бумажных сертификатов участника.

Оплатить по реквизитам можно переводом, через терминалы, электронный кошелек и онлайн кабинет банка.

Как подать заявку на публикацию статьи в журнале ВАК

Требования к оформлению

Заявку можно оформить на сайте издательства «Научфорум». Статьи принимаются в электронном виде (документ в формате Microsoft Word). Рисунки (фотографии) — с расширением jpg, gif, bmp. Воспользоваться этим предложением может любой научный сотрудник.

Публикации в перечне ВАК положительно влияют на величину рейтинга преподавателя или научного сотрудника.