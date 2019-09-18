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В торговом центре ищут владельца кроссовера

  • 18/09/2019, 15:58
28 сентября торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск» отмечает свое пятилетие под девизом «Воплощаем мечты».

В торговом центре ищут владельца кроссовераКроме выгодных покупок гостей ТРЦ ждет насыщенная развлекательная программа, выступление Юлианны Карауловой и розыгрыш автомобиля Hyndai Creta.

Посетители они смогут поучаствовать в квесте «Найди дорогу к мечте». Каждый игрок выбирает шарообразного робота, движение которого управляется дистанционно через планшет.

Советы стилиста Анны Ладан помогут гостям ТРЦ «Галерея Новосибирск» примерить мечты во время шопинга.  Хотите выглядеть как принцесса или члены королевской фамилии? Тогда внимательнее слушайте ее советы.

Кульминация программы — выступление Юлианны Карауловой. Дважды лауреатка «Золотого граммофона», звезда «Ледникового периода» и Муз-ТВ, исполнительница «Лети за мной» и «Просто так» исполнит любимые композиции вместе с хитами из последнего альбома.

В завершение торжеств – вручение самому удачливому гостю ключей от Hyundai Cretа.

Чтобы принять участие необходимо до 28 сентября совершить покупку на сумму от 3 000 рублей, зарегистрировать чек и получить купон с отрывной частью. Розыгрыш популярного городского кроссовера Hyundai Cretа Active произойдет в день события с главной сцены дня рождения «Галереи Новосибирск». Подробности и все детали маршрута к этому счастью — на сайте ТРЦ.

Возраст 16+

Фото предоставлено АК «Банзай»

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