«Ростелеком» покажет в Новосибирске легендарное шоу из Петербурга «Классика на Дворцовой»

«Ростелеком» и Центр культуры и отдыха «Победа» покажут знаменитое музыкальное шоу «Классика на Дворцовой». Провайдер предоставит запись события, которое состоялось в конце мая на площади у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

Новосибирские зрители смогут увидеть концерт на большом экране «Победы» (ул. Ленина, 7, зал 3) 16 июня в 18.30 и 17 июня в 15.00. Вход свободный. Обязательна регистрация.

«Классика на Дворцовой» — это уникальный праздник, который уже одиннадцать лет ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и получил статус Национального события России. «Ростелеком», будучи генеральным партнером этого мероприятия с 2019 года, значительно расширяет зрительскую аудиторию.

«Благодаря современным технологиям высокое искусство становится ближе все большему количеству людей. Показ шоу «Классика на Дворцовой» в Новосибирске стал уже традиционным событием, и мы вновь приглашаем зрителей насладиться уникальной атмосферой этого концерта», – комментирует вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Благодаря провайдеру создана уникальная онлайн-коллекция музыкальных фильмов «Классика на Дворцовой» и размещена в открытом доступе на мультимедийной платформе Wink. Помимо этого, ежегодно компания организует прямую трансляцию концерта на канале «Все ТВ» (Wink) и открытые показы для зрителей на площадках разных городов.