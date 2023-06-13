Пристав арестовал многотонный грузовик у жителя Колывани в Новосибирской области

Судебный пристав арестовала многотонный грузовик у жителя Колывани в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

— У жителя накопился долг в 4 млн 320 тысяч рублей. Он взял деньги на покупку грузовых автомобилей, чтобы заниматься коммерческими перевозками. Гражданин не предпринимал никаких мер по погашению задолженности, — уточнили в ведомстве. — В ходе очередного выхода по месту нахождения должника, во дворе дома стоял автомобиль гражданина. На месте сотрудники подразделения составили акт о наложении ареста на имущество должника. По предварительным данным, стоимость грузового автомобиля около 6 млн рублей.

Если автовладелец в течение 10 дней не погасит задолженность, пристав-исполнитель начнет собирать необходимые документы для оценки арестованного имущества.

Ранее редакция сообщала о том, что арбитражный суд отказал налоговой в банкротстве новосибирской компании.