В Новосибирской области опережающими темпами идет строительство медицинских учреждений

Константин Хальзов заверил, что сегодня значительно улучшена ситуация с кадрами.

— Динамика положительная, и те, кто работает в частных медорганизациях, переходят в наши. Второе – сегодня целенаправленно готовятся средний медперсонал и врачи в НГМУ и медколледже. В этом году впервые в колледже проводится целевой набор – 700 мест, и студенты этого года будут прикреплены на работе по целевому набору. Таким образом, наши учреждения будут максимально насыщены профильными специалистами. Плюс – показатели программы «Земский доктор» у нас за 2022 год были самыми высокими за все последние годы, — отметил министр.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и вышеназванной региональной программы в Новосибирской области построено 20 объектов здравоохранения, капитально отремонтировано 23 объекта. За пять лет для нужд медицинской отрасли будет в сумме закуплено 425 автомобилей и 2283 единицы медицинского оборудования.

Так, в 2022 году построено 12 объектов, из них 6 введены в эксплуатацию: 3 врачебные амбулатории (ст. Мочище, п. Ложок и п. Тулинский), 2 поликлинических отделения (п. Восход и Новомарусино), поликлиника в Криводановке, общая стоимость объектов – почти 2,6 млрд руб. 3 объекта – на стадии завершения: врачебные амбулатории в п. Кудряшовский, п. Мичуринский и п. Садовый, со сроком ввода в эксплуатацию – сентябрь 2023 г.

В 2023 году идёт строительство 7 объектов, из них 5 запланированы ко вводу конца года: 2 врачебные амбулатории (с. Каменка и с. Новолуговое Новосибирского района), 3 поликлиники (с. Довольное, р. п. Колывань, р.п. Краснообск); 2 объекта строятся со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 г.: детская поликлиника в Барабинске и взрослая поликлиника в г. Обь. Ведётся капремонт педиатрического отделения ЦРБ в Колывани и амбулатории в с. Прокудское Коченёвского р-на.

На 2024-2025 гг. запланировано строительство и ввод в эксплуатацию поликлиники в Чулыме, капитальный ремонт 3 врачебных амбулаторий и 1 ФАПа. Планируется закупить 1591 единицу медицинского оборудования более чем на 3 млрд руб. и 339 автомобилей на 352 млн руб. (оборудование и автотранспорт будут закуплены практически полностью на средства федерального бюджета).