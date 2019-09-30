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«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России

  • 30/09/2019, 10:15
Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.

«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы в 12 сибирских городах. Специалисты компании рассказали жителям о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.

В разных городах жители могли заранее записаться на экскурсии и попасть в обычно закрытые помещения банков. Например, в Новосибирске участники мероприятия познакомились с историей появления «Сибирской монеты» XVIII века, а в Абакане узнали историю счетной техники. Посетители дня открытых дверей Банка России в Кызыле выяснили, как инкассаторы безопасно перевозят миллионы рублей, в Барнауле все желающие приняли участие в мастер-классе по определению подлинности банкнот, а в Красноярске дети собрали пазлы с изображением денег.

— Единая биометрическая система позволяет банкам без личного присутствия граждан открыть им счета, вклады и предоставить кредиты. Осуществляется это на основании биометрических данных, а именно снимка лица и записи голоса. Для чего это нужно? Представьте: вы узнали о новых услугах какого-либо банка и захотели ими воспользоваться. Ранее для этого нужно было поехать в офис, отстоять очередь, открыть счет и только потом воспользоваться услугой. А с помощью биометрии можно открыть счет через смартфон или компьютер, — пояснил Денис Поршин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018 года. Она создана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня зарегистрироваться в системе можно в более чем 10 000 отделений банков, расположенных в 800 городах России. В Сибирском федеральном округе насчитывается 1 201 отделение, где можно сдать биометрию. Больше всего их находится в Новосибирске — 152. Для сравнения: в Красноярске таких филиалов 99, в Омске — 131, в Барнауле — 65, в Абакане — 18.

Сеть пунктов приема биометрии постоянно расширяется. В начале сентября сбор биометрии начался в отделениях «Почты России» нового формата. Планируется, что зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, в том числе в Центрах государственных услуг «Мои документы» (МФЦ). Сегодня с помощью удаленной идентификации граждане России могут получить следующие финансовые услуги полностью в электронном виде: открыть счет, вклад, получить кредит. Такие услуги уже предоставляют «Почта Банк», «Тинькофф», ПСБ, «Совкомбанк», «Хоум кредит». По мере накопления биометрических данных в Единой биометрической системе будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Так, например, один из возможных сценариев использования — это оплата товаров на кассе и в вендинговых аппаратах с использованием биометрии лица.

Чтобы зарегистрироваться в Единой биометрической системе, гражданину необходимо всего один раз прийти в банк, где у него открыт счет, или открыть счет во время посещения. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться на портале госуслуг (в Единой системе идентификации и аутентификации — ЕСИА), если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. После этого сотрудник банка «снимет» биометрические данные пользователя — сделает фото и запись голоса — и загрузит их в Единую биометрическую систему. Весь процесс занимает не более 7 минут.

Подробнее о Единой биометрической системе можно узнать на сайте: https://bio.rt.ru.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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