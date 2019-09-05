«Ростелеком» представил новые технологии для новосибирских школ

Компания «Ростелеком» познакомила педагогов новосибирских школ с передовыми технологиями, которые можно использовать как для обучения, так и для организации финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений. Презентация проектов состоялась на одной из площадок Городского Педагогического Совета, проводимого департаментом образования мэрии Новосибирска. Совет в этом году прошел под лозунгом «Проектируем будущее вместе…» в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр», сообщили в пресс-службе компании.

Посетителям форума в том числе показали комплекс виртуальной обучающей системы по иностранным языкам. Этот стенд от красноярского партнера компании «Ростелеком» был особенно популярен у детей, так как для учебы по этому проекту необходимо надеть шлем виртуальной реальности, как делают многие персонажи фантастических фильмов.

Для взрослых участников мероприятия специалисты компании представили пилотный проект по бухгалтерскому и налоговому сопровождению учебных учреждений, который позволяет упростить работу с отчетностью. Кроме того, «Ростелеком» продемонстрировал собравшимся на совете возможности оператора связи по созданию комплекса «Умной школы».

— Проект «Умная школа» помогает решить целый комплекс задач, которые стоят перед администрацией учебных заведений. Например, с этим решением можно внедрить единую систему безопасности, интегрированную с дежурно-диспетчерской службой, настроить энергоэффективное освещение в классах и на территории школы, создать единую электронную площадку информационно-библиотечного центра. Одним словом, сделать школу по-настоящему цифровой», — прокомментировал Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».

По данным мэрии Новосибирска, всего в мероприятиях педагогического совета приняло участие более 10 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч учителей, представителей науки, бизнес-сообщества, надзорных органов и заинтересованных родителей.

Фото: пресс-служба компании