Зима близко: в СГК подытожили гидравлические испытания теплосетей

Календарь бизнес-процессов в энергетической отрасли не совпадает с общепринятым: рубеж августа и сентября — пора подведения итогов и подготовки новых планов. На брифинге, прошедшем в центральном диспетчерском пункте теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК), ее руководители подвели итоги лета — периода, который традиционно посвящен ремонту и подготовке к отопительному сезону.

Всего в 2019 году СГК вложит в ремонт и замену всех теплоснабжающих коммуникаций 721 млн рублей. С мая по август этого года теплоэнергетики проверили на плотность и прочность около 2,5 км теплосетей. Приоритетом ремонтной программы 2019-го были магистральные сети крупных диаметров.

— За весь период испытаний с мая этого года выявлены более 1100 дефектов, из них более 440 — на магистральных сетях, — отметил заместитель главного инженера по режимам ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТК) Роман Корниенко. — Сейчас осталось меньше 80 дефектов, они будут устранены в ближайшие две недели, к началу отопительного сезона.

Капремонт вели и на участках со сложной планировочной интеграцией — под магистральными улицами с важными, общегородскими развязками.

— В этом году на трех участках капитального ремонта мы использовали предизолированные трубопроводы с системой оперативного мониторинга и оповещения: на улице Мира, на Обской, — сказал советник генерального директора ООО «Новосибирская теплосетевая компания» Егор Шавшин. — Такой тип исполнения позволяет увеличить срок эксплуатации трубопровода до 50 лет. Трубопроводы меньше подвержены внешним повреждениям, что снижает риски аварийности и, соответственно, уменьшает частоту вскрытия аварийных участков.

Еще одна особенность ремонтного сезона-2019 — работа на минимизацию периода отключений горячей воды.

— На участках проложены резервные линии — это теперь наш постоянный рабочий концепт, — объяснил суть такого подхода Егор Шавшин.

С начала года аварийные бригады НТК заменили в Новосибирске более 11 км сетей. Это почти в два раза больше программы капитального ремонта. Кстати, в ремонтном сезоне-2019 система выбора участков для капремонта включала анализ архива аварийности.

— Немаловажно, что в этом году мы применяли новую методику, — подчеркнул Роман Корниенко. — Задействовали магнитоскопию труб при помощи специального робота, разработанного в Санкт-Петербурге. Сейчас думаем о приобретении такой установки в постоянное и собственное пользование. Практика ультразвуковых обследований у нас была и до того, а с привлечением магнитоскопии наша работа стала еще более оперативной и точной.

Есть новация и в коммуникации с потребителями. Егор Шавшин анонсировал скорый запуск специального информационного ресурса «Теплонавигатор». Ресурс, адаптированный и для стационарных компьютеров, и для смартфонов, будет работать в диалоговом режиме — через него можно задавать вопросы, направлять пожелания. По словам Шавшина, сейчас завершается доработка графического облика «Теплонавигатора», а развернутая его презентация — дело ближайших дней.

— Информация жителям необходима постоянно, поэтому скоро они смогут в онлайн-режиме смотреть локализацию и статус ремонтов, задавать вопросы специалистам СГК, — сказал Егор Шавшин.

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