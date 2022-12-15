Рекламодателям

«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов

  • 15/12/2022, 11:40
«Ростелеком» запустил онлайн-игру «Генератор подарков» для своих клиентов-участников программы лояльности «Бонус».

телекомАбоненты могут превратить бонусные баллы в подарки к новогодним праздникам для себя и близких.

Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза – одного из десяти сертификатов на путешествие на сумму 50 000 рублей от компании Level.Travel.

«Ростелеком» приготовил для своих клиентов более 2 миллионов ценных призов, среди которых скидки на услуги компании, подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса «Ростелеком. Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «Л’Этуаль», «SUNLIGHT», «Ozon», «РЖД Бонус», «Яндекс Go», «Золотое яблоко», «KIKO Milano», «БКС Инвестиции», «ЛитРес».

Онлайн-игра завершится 15 января 2023 года. Принять участие в ней могут действующие и новые клиенты компании – достаточно быть зарегистрированным в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Генератор подарков» доступны на сайте. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе «Бонус».

Реклама. Рекламодатель ПАО «Ростелеком»

Фото предоставлено пресс-службой компании

 

381

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске на 6 тысяч сократилось количество работников в компаниях малого и среднего бизнеса

15/12/2022, 14:37

Власти уговаривают бизнес покупать продукцию друг друга, даже если она похуже качеством, чем иностранная

15/12/2022, 13:35

В Новосибирске создали первый сверхчувствительный тест для ранней диагностики рака кишки

15/12/2022, 12:33

НЗХК будет добиваться наказания подрядчика, виновного в неправильной утилизации отходов завода

15/12/2022, 12:29
Популярное

Больничные: ответы на популярные вопросы

15/12/2022, 14:19

Как, где и в чем встречать Новый 2023 год, что готовить

15/12/2022, 09:00

ГОСТ для электросамокатов вступит в силу с 1 февраля

14/12/2022, 15:23

Новости компаний

Банк «Левобережный» расширил территорию для подключения к эквайрингу

15/12/2022, 14:14

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

15/12/2022, 11:28

Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга самых выгодных накопительных счетов

15/12/2022, 11:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска