Эксперты назвали седаны, которые должны дебютировать на российском авторынке в 2023 году

В настоящее время в России автомобильные эксперты и дилеры отмечают дефицит седанов. Это связано с тем, что в Китае автомобильные заводы производят в основном кроссоверы. Таким образом получается, что, кроме LADA Granta, больше ничего и не купишь.

Однако эксперты Carsweek назвали седаны, которые должны дебютировать на российском авторынке в 2023 году, передает ГЛАС.ru.

ТОП-5 самых ожидаемых седанов

Chery Arrizo 8

Заменит Toyota Camry и Kia K5. D базовой версии автомобиль получит сразу 10 подушек безопасности и современный мультимедийный комплекс. А в топовой версии будет проекция на лобовое стекло, регулировка передних кресел с помощью электропривода. В Китае стоимость авто находится в пределах 1 млн рублей, но в России цена будет гораздо выше.

LADA Vesta

Ее сборка запланирована на весну следующего года. Однако отмечается, что комплектация будет только простая.

Beijing EU5

Сборка электрического седана будет осуществляться в Калининграде на заводе «Автотор». На сегодняшний день пока неизвестно сколько он будет стоить и распространят ли на электрокар льготные автокредиты.

Chery Arrizo 6 под брендом Omoda

В авто будет два мотора по 1,5 литра. Атмосферный вариант выдаёт 116 л.с., а турбомотор рассчитан на 156 л.с.

«Москвич», модель III

Автомобиль будет отличаться мощным мотором на 1,5 литра, тяга — 190 л.с. Экстерьер машины будет претендовать на премиальную модель.

Ранее редакция сообщала, что на российском авторынке к концу года остались только 14 брендов из 60.

Фото с официального сайта LADA