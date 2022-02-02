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«Ростелеком» установил на трассах Новосибирской области пункты весогабаритного контроля

  • 02/02/2022, 10:43
«Ростелеком» в Новосибирской области ввел в эксплуатацию несколько автоматизированных систем весового и габаритного контроля транспортных средств. Заказчиком работ выступило государственное казенное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

Комплексы появились сразу на нескольких трассах в Чановском, Каргатском, Барабинском, Искитимском и Новосибирском районах области. В том числе измерять вес и габаритыновости бизнеса транспортных средств теперь будут на 6 км автодороги К-24 «Новосибирск — аэропорт Толмачево», на 3 км автомобильной дороги Н-2138 «Новосибирск — Красный Яр» и на 4 км автомобильной дороги Н-2145 от села Криводановка до Северного обхода города Новосибирска. По условиям контракта «Ростелеком» выполнил работы в рамках капитального ремонта дорог.

«Зона контроля на каждом пункте оснащена весовыми датчиками и лазерными сканерами для определения габаритов транспортных средств, а также обзорными камерами для фиксации нарушений правил дорожного движения и распознавания государственных номеров автомобилей. Кроме того, комплексы фото- и видеофиксации помогают увидеть большегрузы, уклоняющиеся от весогабаритного контроля за счет объезда оборудования по обочине или по встречной полосе», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Николай Зенин.

Установленные пункты позволяют обеспечивать сохранность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения за счет мониторинга большегрузов, проходящих по трассам Новосибирской области. Комплексы фиксируют весовые и габаритные параметры автомобилей круглосуточно и при любой погоде, результаты передаются в центр обработки данных заказчика. Если максимальные показатели превышены, информация о нарушителях уходит в региональный центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России.

Фото предоставлено пресс-службой компании Ростелеком

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Рубрики :

Регионы: Сибирь НСО

Теги : цифровизация телеком Ростелеком Николай Зенин


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