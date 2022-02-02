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14 февраля горсовет заслушает отчет мэра Новосибирска

  • 02/02/2022, 10:36
Автор:
новости Новосибирска
Профильная комиссия горсовета подготовила ряд рекомендаций по итогам отчетов вице-мэров и глав районных администраций.

Рекомендовано принять

В преддверии отчета мэра на сессии горсовета Новосибирска по итогам отчетов глав районных администраций и заместителей главы города профильная комиссия горсовета рекомендовала будущий отчет к принятию. При этом комиссия прописала требования к исполнению на следующий год, часть из которых дублирует прошлогодние. В списке требований появились и несколько новых, подробнее о них ниже. Напомним, годом ранее решением комиссии по итогам заслушивания вице-мэров был принят ряд критериев по оценке работы руководства муниципалитета.

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Как пояснял в комментарии корреспонденту Infopro54 председатель комиссии Андрей Гудовский («Единая Россия»), рекомендации, которые были даны муниципалитету депутатами годом ранее, либо в настоящий момент находятся в работе, либо выполнены, либо, как, к примеру, административная реформа, продолжают выполняться. Что касается самих отчетов, то, по мнению собеседника редакции, положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом есть.

Не все идеально, говорит председатель комиссии. Но в любом случае в этом году качество отчетов было лучше. Вице-мэры стали показывать именно динамику: что было сделано в 2021 году, какая динамика в сравнении с 2019, с 2020 годом. Кто-то показывал динамику двух, кто-то — трех лет. Это позволяет видеть, где у нас развитие, где стагнация, где вообще проваливаемся. Из этого можем делать выводы, какое направление усиливать.

Другого мнения об отчетах один из основных критиков работы мэрии и главы города персонально независимый депутат Игорь Украинцев, по его мнению некоторые из чиновников не учли прошлогодние замечания.

Некоторые прислушались к нашим рекомендациям, но не все, говорит собеседник издания. В каких-то докладах мы увидели реальную картину дел, а у каких-то опять «все хорошо, прекрасная маркиза». Поэтому тот перечень критериев, что мы сегодня комиссионно рассматривали, еще более глубокий. Может, это заставит тех вице-мэров, к которым у нас отношение пока еще скептическое, более внимательно отнестись к теперь уже ежегодным докладам. Контроль будет только усиливаться.

Депутат, по его словам, выделил для себя «героев» и «антигероев» вице-мэрских отчетов.

Из положительных хочу отметить как наиболее показательное выступление Валерия Шварцкоппа, у него было озвучено, как в динамике улучшается ситуация по некоторым позициям, где она, наоборот, ухудшается, а самое важное — чего не хватило в остальных докладах с какими сложностями сталкиваются  его департаменты, где не хватает ресурсов, считает Украинцев. У других набор красивых картинок и самолюбование. Плохо, если не сказать более грубо, выступили первый вице-мэр Захаров и вице-мэр Скатов, в докладах которых по большому счету не было видно их работы.

Не в восторге от большинства выступающих и депутаты от оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020».

Из докладов складывается впечатление, что в Новосибирске все замечательно, сообщают коалиционеры в своей группе в соцсети. Акцент делается на достижения. Про негативные стороны почти никто не говорит.

По итогам заседания комиссии, растянувшегося на несколько дней (один для глав районов и два для вице-мэров), стоит сказать, что обстановка, по сравнению с прошлым годом, там была гораздо более спокойная. Жесткой критики в адрес исполнительной власти со стороны депутатов было меньше, а содержание больше напоминало заседание другой постоянной комиссии — по городскому хозяйству — ввиду множества вопросов локального характера, а именно — касающихся хозяйственного аспекта работы мэрии: вывоза снега, ремонта трамвайных путей, работы общественного транспорта и т. д.

Что было?

Что касается собственно критериев для главы города на следующий год, то, как и ранее, остаются задачи, связанные с муниципальной экономикой и городским хозяйством.

Я смотрел, как сформирован наш бюджет, говорит вице-спикер Антон Тыртышный (КПРФ). Видно, что на 85% вообще нет нашей работы. От нашей работы зависят наши неналоговые источники в 5,4 млрд рублей собственных доходов и налоговые источники: земельный налог и налог на имущество физлиц. По остальным, если ставки устанавливает областное правительство, от нас уже ничего не зависит. На 85% решениями облправительства определяется размер бюджета, а потом возникает интересная ситуация, когда нам поздно выделяют деньги.  Может, что-то делать для увеличения финансовой самостоятельности города?

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Продолжает оставаться актуальной и тема задолженности перед городом со стороны арендаторов. В настоящее время, по информации мэрии Новосибирска, от аренды земельных участков и имущества в бюджет города поступили 2,3 млрд (+261 млн к 2020 году). Объем задолженности по договорам аренды земельных участков по итогам 2021 года сократился на 365 млн рублей. По состоянию на 1 января 2022 года составляет 3,8 млрд рублей, что соответствует уровню 2018 года. В целях снижения задолженности направлены 831 уведомление, 471 исковое заявление, заключены 108 мировых соглашений, инициированы 27 заявлений о банкротстве, досрочно прекращены 44 договора аренды. Общая сумма поступлений в бюджет по результатам претензионно-исковой работы составила 625 млн рублей.

В первой части мэрии рекомендовано продолжать взаимодействие с областным правительством по реализации нацпроектов, усилить работу по привлечению инвестиций и по снижению объема задолженности по аренде земельных участков и определить приоритеты для увеличения бюджетного финансирования.

В разделе «хозвопросов» решением комиссии прописано: проработать схему модернизации уборки улиц, предоставить график мероприятий по переводу общественного транспорта на муниципальные контракты, по снижению смертности от ДТП на городских дорогах, подготовить проектно-сметную документацию на строительство приюта для животных, график мероприятий по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Что будет?

В качестве условно нового следует отметить пункты, касающиеся структуры самого муниципалитета. По мнению ряда депутатов, необходимо продолжать работу над оптимизацией структуры мэрии, чему был посвящен один из пунктов постановления, тем более что, как было отмечено в ходе заседания, в настоящее время наблюдается ситуация, когда, образно говоря, правая рука не знает, что делает левая — идет полная рассогласованность профильных подразделений в решении тех или иных вопросов.

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  У нас большой дисбаланс по штатной численности между разными управлениями, находящимися в разных департаментах, говорит председатель комиссии. Есть управления по 10, есть по 30 человек. У нас есть департаменты по 170 человек. В отделах где-тот один замначальника, где-то их три. Понятно, что будет новое законодательство, и оно очень многое изменит. Но в рамках существующего законодательства можно говорить о том, что у нас большая рассогласованность между департаментами: стройка, земля и социальный блок между собой не контактируют. Выходим на стройку, спрашиваем: «Где школа?», а нам в ответ: «Не знаем». Нет совместного плана, совместной стратегии.

В то же время, как выяснилось в ходе заседания комиссии, оптимизация имеет обратную сторону идет исход специалистов.

Вопрос не в численности, считает вице-мэр, начальник департамента строительства Алексей Кондратьев. Понятно, что административная реформа настроена на то, чтобы минимизировать. Ситуация в моем департаменте на 2021 год: из 130 человек 40 уволились, из них 21 главный специалист, 4 начальника отдела и 3 заместителя начальников отдела. Их замещают студенты, потому что уровень зарплаты именно такой. Департамент земельных и имущественных отношений ровно в таких же условиях.

Напомним, что о массовом исходе специалистов муниципальной исполнительной власти в коммерческие структуры или в региональное правительство уже неоднократно говорилось в прошлом году при обсуждении индексации зарплат работникам органов местного самоуправления.

Чем сердце успокоится?

Несмотря на то, что первым пунктом проекта постановления профильной комиссии значится принятие отчета мэра, пока это готовы сделать не все.

Мы должны в докладе мэра увидеть работу самого мэра, считает Игорь Украинцев, воздержавшийся при голосовании за проект постановления. Мэр должен обеспечивать всю координацию, чтобы была синхронность всех подразделений, чтобы какие-то финансовые решения заранее предопределялись, чтобы мы понимали, что, к примеру, не будем потом искать виноватых, когда что-то не состоялось. Ключевой момент понять, чего не хватает мэрии, а это в первую очередь задача мэра.

Не исключено, что «потроллить» главу города на сессии попытаются и депутаты от оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020». Как сообщила в комментарии корреспонденту Infopro54 депутат-коалиционер Светлана Каверзина, у нее с соратниками, помимо хозяйственных, есть и ряд политических вопросов к главе города.

По городскому хозяйству мы регулярно общаемся, регулярно задаем какие-то вопросы, говорит депутат, К мэру вопросы будут именно политические, по решениям, которые раскалывают наше общество напополам.

Напомним, что в прошлом году, несмотря на анонсированную атаку на Анатолия Локтя по итогам его отчета депутатами-оппозиционерами, последним это не дали сделать большей частью их коллеги-единороссы, еще с началом доклада специально «забившие» все время, предназначенное для вопросов-ответов. Депутаты от коалиции в знак протеста покинули сессию.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика Отчет мэра Горсовет город власть


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