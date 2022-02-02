Госструктуры Новосибирской области уходят на дистант

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области принято решение о введении со 2 февраля 2022 года особого режима работы налоговых органов, сообщила пресс-служба управления. Личный приём и обслуживание налогоплательщиков в межрайонных инспекциях №18, 19, 21, 23 и 24 приостановлен до 11 февраля. В Межрайонной ИФНС России № 20 прием будет вестись только предварительной записи через онлайн-сервис ФНС. Межрайонные инспекции № 17 и 22 работают в обычном режиме.

Оказание услуги по выдаче ключа электронной подписи (КЭП) проводится инспекциями без ограничений в обычном режиме (лично и по предварительной записи).

В УФНС также рекомендовали налогоплательщикам более детально ознакомиться с сервисами на сайте инспекции, где дистанционно можно решить большинство вопросов через личный кабинет налогоплательщика для частных лиц и личный кабинет юридического лица — для компаний и ИП.

Налогоплательщики могут сдать документы на бумажном носителе через боксы для приёма входящей корреспонденции, установленные на входе в налоговые органы.

Личный прием граждан приостановлен в судах региона. Подавать документы в суды можно только через электронные интернет-приемные или по почте России, поясняется на сайтах судов.

В мэрии Новосибирска общественные и публичные слушания также выведены на дистант, со ссылкой на эпидемиологическую ситуацию, документы гражданам рекомендуют присылать по электронной почте или прикреплять к обсуждению на сайте «Электронная демократия».

Напомним, с понедельника в Новосибирской области переведены на дистанционное обучение практически все школьника, а правительство региона и Роспотребнадзор анонсировали новые ограничительные меры в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.

По данным оперативного штаба, на 1 февраля за сутки в области было зарегистрировано 715 новых случаев ковида. Для сравнения, 31 января — 634, 30 января — 579, 29 января — 487. Резкий рост количества заболевших в регионе начался на минувшей неделе.