В условиях низких температур Новосибирская ГЭС работает в штатном режиме

На гидроэлектростанции приняты дополнительные меры по организации надежной работы в условиях низких температур.

В условиях сильных морозов гидротехнические сооружения Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро) работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе «РусГидро». По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 24 по 28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой -35°C и ниже, местами сильные морозы -40°C и ниже.

На гидроэлектростанции приняты дополнительные меры по организации надежной работы в условиях низких температур, обеспечен усиленный контроль за работой и состоянием генерирующего и сетевого оборудования. Для персонала гидростанции проведены внеплановые инструктажи, усилен контроль при обходах и осмотрах закрепленного оборудования оперативным и инженерно-техническим персоналом станции, созданы оперативные ремонтные бригады на случай возникновения внештатных ситуаций. Во всех производственных и административных зданиях строго контролируется температурный режим. Понижение температуры не отражается на работоспособности и безопасности оборудования, гидротехнических сооружений и зданий гидроэлектростанции. Новосибирская ГЭС работает в обычном режиме и отвечает всем необходимым требованиям надежности и безопасности.

Эксплуатация Обского водохранилища осуществляется в соответствии с режимами, установленными Верхне-Обским БВУ. 23 декабря расход воды через сооружения гидроузла составлял 600±50 м³/с. Такой режим обеспечивает гарантированную работу водозаборов г. Новосибирска и в ближайшее время сохранится без изменений. При необходимости будет производиться своевременная корректировка гидрологического режима.

Фото: предоставлено пресс-службой компании