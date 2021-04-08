«Ростелеком» в Новосибирске организовал зарядку с победителем Олимпийских игр

Сотрудники «Ростелекома» вместе со звездой баскетбола, олимпийской чемпионкой Ириной Минх провели мастер-класс и зарядку в ресурсном центре для подростков «Тут поймут».

«Для многих встреча с победителем Олимпийских игр — это давняя мечта. И нам приятно, что мы смогли ее реализовать. Практика показывает, что подобные мероприятия помогают детям развиваться и дают дополнительный стимул для движения вверх. И в этом заслуга не только компании, но и тех, кто участвует в таких проектах как волонтеры и наставники», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Пообщаться с легендой баскетбола собрались воспитанники центра и те, кто захотел узнать чуть больше о секретах спортивного мастерства. Причем Ирина Минх не только показала упражнения для развития силы и ловкости, но и рассказала о том, как стать активнее и успешнее.

«Если эта встреча с детьми научит хоть кого-то, я буду очень рада. Ребята задавали интересные вопросы — как быть заметными в жизни, как справиться с трудностями, хотелось ли мне бросить спортивную карьеру. Если мои ответы помогут им — это будет здорово, ведь это наше будущее», — поделилась Ирина Минх.

В конце мероприятия участники зарядки смогли сфотографироваться со звездной наставницей и взять автограф. Как говорят сотрудники центра, для подростков такое близкое и доверительное общение с успешным человеком имеет особое значение, потому что оно мотивирует детей.