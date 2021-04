Новосибирцы получили награду от Зураба Церетели

Молодые инди-команды — участники завершившегося на днях конкурса Indie Cup –боролись за награды в нескольких номинациях. Самая креативная и сумасшедшая из них – номинация «Горная коза» международного паблишера мобильных игр и приложений Green Grey. Организаторы номинации искали команды, которые мыслят нестандартно и создают нестандартные проекты, не боясь творить.

Автором кубка для победителей конкурса инди-разработчиков мобильных игр «Горная Коза» стал маэстро Зураб Церетели. Статуэтка в виде кубка-рога украшена орнаментом, имитирующим материнские платы. Церетели удалось создать такой кубок, который полностью разбивает шаблоны индустрии и выходит за рамки привычного в геймдеве. Это именно тот редкий случай, когда борются за кубок ради кубка! Теперь это самая ценная награда в геймдеве.

На вопросы о том, что вдохновило Церетели на создание статуэтки для победителя номинации «Горная коза» в конкурсе инди-игр и почему статуэтка выглядит именно так, Маэстро ответил:

— В первую очередь – кавказские традиции гостеприимства. Считается, что друзья при встрече обязательно должны вместе выпить. Поэтому статуэтка достаточно функциональна: снаружи – компьютерная матрица, чем-то напоминающая древний орнамент. Но статуэтку можно использовать и по назначению – наливать и выпивать из нее. Символ козы родился из названия номинации как аббревиатура первых букв фразы «Greatest of All Time», в переводе «Величайшие во все времена», GOAT.

Победителями номинации «Горная коза» стали команда 5WORD TEAM с игрой DO NOT TAKE YOUR EYES AWAY FROM THE RED FRIDGE («Не отводи взгляд от красного холодильника») из Новосибирска.

— Мы уже не первый раз участвовали в конкурсах, и на этот раз — победили. Игра для нас – это то, чем мы дышим. И, конечно, мы очень гордимся тем, что статуэтку создал сам Зураб Церетели. Это для нас большая честь быть первыми победителями этой номинации. «Горная коза» — это круто, — рассказал Артём Кудряшов, основатель команды 5WORD TEAM.

В свою очередь геймеры и разработчики игр посетили дом-музей Зураба Константиновича в Новопеределкино в Москве, где Мастер и живет. Церетели лично провел экскурсию для ребят. А ребята, в свою очередь, погрузили Церетели в виртуальный мир с помощью VR-очков и игры, где при помощи невидимого меча Зураб Константинович под динамичную музыку бойко сражался с летящими на него игровыми предметами.