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«Ростелеком» в Новосибирске поддержал международный IT-форум BIT-2019

  • 16/10/2019, 10:43
«Ростелеком» выступил партнером Международного форума BIT-2019, который прошел в Новосибирске 10 октября.

«Ростелеком» в Новосибирске поддержал международный IT-форум BIT-2019Участники мероприятия обсудили использование облачных технологий для бизнеса и вопросы защиты от кибератак, а также возможности центров обработки данных (ЦОД) и перспективы интернета вещей (Internet of Things, IoT). Послушать экспертные доклады о передовых IT‑технологиях собрались специалисты по информационной безопасности, проектировщики, инженеры и руководители среднего и высшего звена.

Компания «Ростелеком» рассказала на форуме о роли облачных сервисов в развитии бизнеса, представила концепции виртуальных ЦОДов и выделенных серверов для размещения приложений и веб-сайтов, а также объяснила все преимущества резервного копирования.

— Оптические технологии “Ростелекома” позволяют внедрять современные облачные решения, которые используются для цифровизации бизнеса и упрощения рабочих процессов. Например, услуга “Виртуальный ЦОД” позволяет арендовать вычислительные мощности облачной платформы для размещения базы информационных систем, приложений или веб-сайтов. Плюсы такого хранилища в том, что платить можно только за тот объем, который необходим в каждом конкретном случае, нет необходимости тратиться на инфраструктуру, а новые сервисы и дополнительные мощности при необходимости можно подключить в короткие сроки, — рассказал Юрий Горев, менеджер проектов макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Вся информация, хранящаяся в дата-центрах компании, защищена от несанкционированного доступа, сетевых угроз, DDoS-атак и перебоев в электроэнергии. Кроме того, безопасность размещения данных на облачных платформах «Ростелекома» подтверждена сертификатами ФСБ и ФСТЭК России (Федеральной службы по техническому и экспортному контролю).

Узнать подробнее об облачных сервисах для бизнеса и оформить заявку на понравившиеся услуги можно на сайте или по телефону  8 800 200 30 00.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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