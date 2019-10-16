Консорциум «Феникс» продвигает пилотный проект по золоудалению

— Сегодня энергопредприятия, работающие на угле, вкладывают миллиарды рублей в строительство новых золоотвалов. Между тем ни в одной стране мира такие объекты уже не строят, предпочитая внедрять решения, позволяющие использовать золу угольных теплоэлектростанций для строительной индустрии, рекультивации ландшафтных неудобств, в дорожном строительстве и т.д., — отметил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» генеральный директор ООО «КОТЭС Инжиниринг» Дмитрий Серант.

По его словам, для многих регионов Сибири, в том числе Новосибирской области, проблема «Что делать с золой?» очень актуальна. На заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 25 сентября участники энергорынка округа сообщили, что большинство золоотвалов почти заполнено — и через 3-7 лет необходимо либо строить новые, либо переходить на современные системы утилизации золы и шлака.

— Для запуска этого процесса нужна добрая воля генераторов. Внедрение современных решений утилизации золы может дать огромную экономию по капложениям, операционным затратам, — уверен Серант. — По моим данным, этой информацией заинтересовалось ООО «Сибирская генерирующая компания». Сейчас лидер нашего консорциума «Феникс» (Объединение предприятий, проектирующее экологичные угольные станции нового поколения. — Ред.) Андрей Калачев ведет переговоры по вопросу внедрения пилотных проектов в СФО.

— С точки зрения стоимости этого процесса, все зависит от глубины требований заказчика, его желания улучшить экологию. Это могут быть как несколько сотен миллионов, так и миллиарды рублей, — рассуждает гендиректор «КОТЭС Инжиниринг». — Для крупной станции проект ориентировочно обойдется в 1,5-2 млрд рублей, но эти инвестиции оправданы. Во-первых, они позволяют снизить выбросы золы за счет использования современных электрофильтров до 50 мг на куб.м. Во-вторых, эту золу можно будет продавать. Сроки окупаемости таких проектов составляют несколько лет. Для энергетики это очень короткие сроки возврата инвестиций.

По его словам, в Новосибирске наиболее серьезная ситуация с золоотвалами на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, которые уже окружены со всех сторон разросшимся городом. Впрочем, энергетики рассматривают возможность перехода на сухое золошлакоудаление и на ТЭЦ-5.

Фото предоставлено ООО «КОТЭС Инжиниринг»