«Ростелеком» в Новосибирске подключил более 6 тысяч интеллектуальных приборов учета

Ростелеком» за последний год смонтировал систему сбора показаний с индивидуальных приборов учета ресурсов в 11 многоэтажных домах Новосибирска. В квартирах теперь установлено 6 109 умных счетчиков, которые обеспечивают автоматический сбор показаний потребления холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла.

Для собственников жилья телеметрия удобна тем, что им не нужно самостоятельно раз в месяц записывать и передавать данные: информация поступает в управляющую компанию в сроки, установленные ресурсными организациями. При этом жители могут следить за показаниями онлайн, чтобы оценивать потребление и планировать предстоящие траты при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Решение «Ростелекома» обеспечивает корректность и точность передачи данных, что важно для управляющих компаний: коммунальщики отслеживают прозрачность расчетов со стороны жильцов, чтобы не нести дополнительные расходы из-за недобросовестных плательщиков. Кроме того, телеметрия позволяет в онлайн-режиме обнаружить внеплановые изменения в расходе ресурсов — например, при прорыве трубы — и вовремя предотвратить последствия аварии.

— Система телеметрии помогает как жильцам, так и управляющим компаниям так настроить свой быт, чтобы всем было комфортно. Благодаря автоматизации передачи показаний, каждый платит только за потребленные ресурсы, а чужие долги не распространяются на остальных жителей. Это действительно удобно, вот почему за последние два года наша компания почти в три раза увеличила число общедомовых приборов учета, установленных в многоквартирных жилых домах, и подключила более 6 тысяч индивидуальных, — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Индивидуальные приборы учета уже появились в домах по улицам Гребенщикова, Тюленина, Ладожская, а также в жилых комплексах «Ясный берег» и «Флора и Фауна». Это стало возможным благодаря сотрудничеству «Ростелекома» с ведущими застройщиками региона и управляющими компаниями, обслуживающими эти многоэтажки.

«Ростелеком» сейчас также предлагает набор цифровых сервисов, которые помогают сделать новые дома умными и комфортными. В их число входит «Ростелеком Ключ» — комплексное решение, включающее в себя сервисы для обустройства безопасного и уютного дома. Это «Умный шлагбаум», «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение» и «Умные счетчики». Особенностью решения является использование мобильного приложения, позволяющего жителям и обслуживающим организациям взаимодействовать с сервисами: управлять шлагбаумом, принимать и отвечать на вызовы с домофона, просматривать видеоархив.

Фото: пресс-служба компании