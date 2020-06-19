Прокуратура вступилась за киосочников

Прокуратура Новосибирска вынесла представление мэрии и горсовету, в котором считает незаконным отказ в предоставлении компенсационных мест владельцам нестационарных торговых объектов (НТО) при расторжении с ними договоров. Данное представление было рассмотрено на двух профильных комиссиях горсовета Новосибирска — по научно-производственному развитию и предпринимательству и по муниципальной собственности. Обе комиссии протест прокурора отклонили. Данное решение предстоит теперь утвердить участникам июньской сессии.
Напомним, что решение о предоставлении предпринимателям-киосочникам компенсационных мест было принято горсоветом еще осенью прошлого года. Однако коммерсанты, которых мэрия попросила подвинуться с остановок, в первую очередь, гостевых маршрутов, так их и не получили.
— Действительно, хозяйствующему субъекту должны предоставлять компенсационное место, — говорит Ольга Кондратенко со ссылкой на положения Земельного Кодекса РФ. — Места предоставляются в случае расторжения договора на размещение и эксплуатацию НТО. По договорам аренды это противозаконно, потому что, в соответствии с Земельным Кодексом РФ, договоры аренды заключаются на торгах. Соответственно, перезаключить новый договор с конкретным субъектом и адресно — это будет противоречить Земельному Кодексу. Поэтому такой механизм предоставления компенсационного места не предусмотрен.
Напомним, что решение мэрии Новосибирска «подвинуть» киосочников, в первую очередь, в пользу проекта «Умная остановка», реализуемого крупным концессионером, вызвало протест у оказавшихся за бортом операторов торговых объектов и их сотрудников, которых, по подсчету предпринимателей, в городе несколько тысяч. В марте состоялась их масштабная протестная акция.
Фото: pixabay.com, автор- ZuluZulu
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