Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

«Ростелеком» в Новосибирске подключился к строительству новой ледовой арены

  • 10/07/2019, 11:05
Итоговая цена контракта составила 71 млн 728 тыс.

«Ростелеком» в Новосибирске подключился к строительству новой ледовой ареныКомпания «Ростелеком» в Новосибирске стала победителем электронного аукциона по подготовке документации и выполнению части строительно-монтажных работ для обеспечения транспортной доступности к новой ледовой арене, которая появится на левом берегу города для проведения матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

— Специалисты «Ростелекома» выполнят комплекс работ по реконструкции площади Лыщинского и проходящих рядом участков улиц Немировича-Данченко, Блюхера, Горской и проспекта Карла Маркса. Компания, в частности, займется выносом телефонной канализации и проводных средств связи из зоны реконструкции автомобильных дорог, чтобы не допустить никаких перебоев со связью у жителей близлежащих домов и предприятий в этом районе, — уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства». Итоговая цена контракта составила 71 млн 728 тыс. рублей, срок окончания работ — 15 ноября 2019 года. При этом строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с согласованной документацией, а переключение существующих кабелей пройти без перерыва связи для действующих абонентов.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске на новой многофункциональной ледовой арене в 2023 году. На строительство объекта вместе с сопутствующей инфраструктурой, включая станцию метро «Спортивная», планируется потратить около 10 млрд рублей. Современный дворец спорта будет вмещать до 11 тыс. зрителей, при этом он подходит как для проведения состязаний по различным видам спорта, так и для концертов и других зрелищных мероприятий.

Фото: пресс-служба компании

Популярное с сайта

Новосибирские вузы подготовят специалистов по BigData

Новосибирские вузы подготовят специалистов по BigData

10/07/2019, 11:39
Заказчиком проекта является ПАО «Вымпелком».
СГК строит линии циркуляции горячего водоснабжения в Пашино

СГК строит линии циркуляции горячего водоснабжения в Пашино

10/07/2019, 11:35
Стоимость проекта составляет 33 млн рублей.
Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры

Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры

10/07/2019, 11:09
Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Роспотребнадзор расследует разлив нефтепродуктов в области

10/07/2019, 13:18

Новосибирские предприятия будут развивать сотрудничество с узбекскими и монгольскими коллегами

10/07/2019, 13:15

Деловой и ситуационный туризм могут привлечь гостей в Новосибирск

10/07/2019, 13:00

I’way rent a car ищет партнеров в Новосибирске

10/07/2019, 12:43

За шесть месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли почти на 16%

10/07/2019, 12:08

Новосибирские вузы подготовят специалистов по BigData

10/07/2019, 11:39

СГК строит линии циркуляции горячего водоснабжения в Пашино

10/07/2019, 11:35

Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры

10/07/2019, 11:09

В Новосибирской области будет сформирован кластер ультразвуковой медтехники

10/07/2019, 10:34

Очередного циклического кризиса не избежать

09/07/2019, 21:29

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска