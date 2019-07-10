В Новосибирской области будет сформирован кластер ультразвуковой медтехники

В Новосибирской области будет создан кластер разработчиков и производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники. Соответствующее соглашение в рамках международной выставки Иннопром-2019 в Екатеринбурге было заключено между правительством Новосибирской области, АО «Новосибирский приборостроительный завод» (АО «НПЗ», входит в Холдинг «Швабе») и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

— Есть предмет переговоров по развитию данного предприятия. Мы скрепляем этим документом уже сделанные нами наработки. Дела идут вперёд семимильными шагами – в том числе, в освоении гражданской продукции предприятиями, входящими в группу «Швабе». Также в этом соглашении – связка трёх крупных научных, промышленных и важных государственных центров – Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, —подчеркнул губернатор.

Проект холдинга «Швабе» (Госкорпорация Ростех) по созданию первого российского ультразвукового комплекса терапии новообразований получит поддержку правительства Новосибирской области. В рамках соглашения о сотрудничестве регион окажет содействие внедрению новых систем лечения в областных медицинских учреждениях.

Уникальный ультразвуковой комплекс для неинвазивной терапии (HIFU) новообразований создаётся на базе Новосибирского приборостроительного завода с участием Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), который выступает головным разработчиком устройства. Научная часть проекта и разработка прототипа комплекса выполняется Лабораторией ультразвуковых технологий СПбПУ. Совместная работа НПЗ и СПбПУ по разработке данного комплекса HIFU-терапии началась в 2018 году, к концу этого года планируется выпустить опытный образец.

— Новосибирская область – первый регион в России, где организовано производство отечественной HIFU-техники. Поддержка правительства области позволит ускорить внедрение новой техники в медучреждениях и в перспективе заметно улучшить эффективность лечения новообразований, — отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области