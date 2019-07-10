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Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры

Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры
  • 10/07/2019, 11:09
Автор: Евгения Серёгина
Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры
«Горожане постоянно дополняют нашу программу своими пожеланиями».

Депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев зарегистрирован в горизбиркоме как кандидат в мэры Новосибирска. Об этом сообщают в городской избирательной комиссии и региональном отделении ЛДПР, от которой Лебедев был выдвинут кандидатом.

  У нас мощная команда, программа, которая постоянно дополняется, ведь горожане вносят свои предложения и пожелания,  говорит депутат.  Только так  в тесном общении с людьми можно найти пути развития для всех сфер городской жизни.

Напомним, что Лебедев  уже второй депутат горсовета Новосибирска, пожелавший участвовать в выборах мэра. Ранее в качестве кандидата зарегистрировалась его коллега Наталья Пинус, выдвинутая партией «Российский общественный союз».

В настоящее время в горизбирком подали документы на участие в выборах мэра 11 кандидатов. Среди них действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), его экс-заместитель Данияр Сафиуллин («Родина»), депутаты горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус («Российский общественный союз»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество), руковдитель фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), а также трое самовыдвиженцев – координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, пенсионер Анатолий Бабаев и управляющий ИП Везнер С.И. Андрей Везнер.

Ранее о предстоящем участии заявляли эксперт областной избирательной комиссии Владимир Мельников («Народ против коррупции»), экс-чиновник областного правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»).

Напомним, что выборы мэра Новосибирска состоятся 8 сентября.

Фото с сайта Новосибирского областного отделения ЛДПР

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