«Ростелеком» в Новосибирске стал лауреатом премии «Директор года Сибири»

Предприятие года Сибири» по итогам 2019 года. Лауреатом в номинации «Устранение цифрового неравенства» стал директор Новосибирского филиала компании «Ростелеком» Юрий Куприянов.

— Компания «Ростелеком» устраняет цифровое неравенство в Новосибирской области с 2015 года. Благодаря одноименной федеральной программе жители 279 населенных пунктов региона с населением от 250 до 500 жителей уже обеспечены бесплатным доступом в интернет. Для этого наши специалисты проложили более 4 300 километров волоконно-оптических линий связи и установили точки доступа Wi-Fi. Основной проект мы завершили досрочно в 2020 году, и готовы продолжать работу для жителей тех сел и деревень, в которых проживает меньше 250 человек, — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Конкурс «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» уже 18 лет проводится издательским домом «Сибирское слово» и Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий совместно с деловым клубом «СЭР» и Новосибирской городской торгово-промышленной палатой при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СФО, правительства Новосибирской области, Законодательного собрания региона и мэрии Новосибирска. В этот раз экспертная комиссия определила 49 победителей в различных сферах экономики.